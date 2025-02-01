Alfa Romeo представит новый Giulia в 2026 году

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Компания Alfa Romeo готовит радикальное обновление для модели Giulia. В 2026 году легендарный седан сменит форм-фактор и станет кроссовером. Новое поколение будет построено на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis, что откроет возможности для гибридных и полностью электрических версий.

Фото: https://www.flickr.com/photos/rutgervandermaar/21539399304/ by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Alfa Romeo Giulia

Новый дизайн и современные технологии

Alfa Romeo обещает сохранить спортивный дух модели, придав ей более аэродинамичный и агрессивный облик. В салоне появятся передовые системы искусственного интеллекта и современные технологии безопасности, что сделает новый Giulia более инновационным и комфортным.

Какие двигатели предложит новая Giulia

Платформа STLA Large позволяет оснащать автомобиль как гибридными, так и электрическими установками. Среди ожидаемых вариантов — полностью электрическая версия с запасом хода более 1 000 км. Также возможны гибридные версии, но точные характеристики пока не раскрыты.

Где и когда начнётся производство

Производство нового Giulia наладят на итальянском заводе в Кассино. Официальный дебют кроссовера запланирован на 2026 год, примерно через год после выхода обновлённого Stelvio.

Итог: Alfa Romeo меняет курс на будущее

Трансформация Giulia из седана в кроссовер — шаг, который позволит Alfa Romeo соответствовать современным тенденциям. Новый формат, увеличенный запас хода и инновационные технологии могут сделать модель востребованной в премиальном сегменте SUV.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

