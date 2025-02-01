Alfa Romeo представит новый Giulia в 2026 году

Компания Alfa Romeo готовит радикальное обновление для модели Giulia. В 2026 году легендарный седан сменит форм-фактор и станет кроссовером. Новое поколение будет построено на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis, что откроет возможности для гибридных и полностью электрических версий.
Alfa Romeo обещает сохранить спортивный дух модели, придав ей более аэродинамичный и агрессивный облик. В салоне появятся передовые системы искусственного интеллекта и современные технологии безопасности, что сделает новый Giulia более инновационным и комфортным.
Платформа STLA Large позволяет оснащать автомобиль как гибридными, так и электрическими установками. Среди ожидаемых вариантов — полностью электрическая версия с запасом хода более 1 000 км. Также возможны гибридные версии, но точные характеристики пока не раскрыты.
Производство нового Giulia наладят на итальянском заводе в Кассино. Официальный дебют кроссовера запланирован на 2026 год, примерно через год после выхода обновлённого Stelvio.
Трансформация Giulia из седана в кроссовер — шаг, который позволит Alfa Romeo соответствовать современным тенденциям. Новый формат, увеличенный запас хода и инновационные технологии могут сделать модель востребованной в премиальном сегменте SUV.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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