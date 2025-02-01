Обновлённый BMW iX: быстрее, мощнее, дальше на одном заряде

Компания BMW обновила электрический кроссовер iX, улучшив его дизайн, технические характеристики и запас хода. Обновления затронули всю линейку моделей, включая изменения в их наименованиях. Производство стартует в марте 2025 года, а первые поставки ожидаются во втором квартале.
Обновлённый BMW iX получил модернизированные бамперы, новую решётку радиатора с диагональным узором и опциональной подсветкой, а также расширенную гамму колёсных дисков диаметром до 23 дюймов. В интерьере появились спортивные сиденья M Multi-Function с улучшенной боковой поддержкой и вентиляцией (в стандарте для версии M70, опционально для остальных). Также обновлена мультимедийная система, теперь она работает на BMW OS 8.5.
Обновлённый BMW iX доступен в трёх модификациях:
В Германии цены на обновлённый BMW iX начинаются от 83 500 евро — на 6 200 евро дороже предшественника.
Обновлённый BMW iX получил заметные улучшения во внешности, увеличенный запас хода и возросшую мощность, что делает его одним из самых передовых электрических кроссоверов премиум-класса.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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