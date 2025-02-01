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Обновлённый BMW iX: быстрее, мощнее, дальше на одном заряде

2:34
Авто

Компания BMW обновила электрический кроссовер iX, улучшив его дизайн, технические характеристики и запас хода. Обновления затронули всю линейку моделей, включая изменения в их наименованиях. Производство стартует в марте 2025 года, а первые поставки ожидаются во втором квартале.

BMW iX
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW iX

Дизайн и оснащение

Обновлённый BMW iX получил модернизированные бамперы, новую решётку радиатора с диагональным узором и опциональной подсветкой, а также расширенную гамму колёсных дисков диаметром до 23 дюймов. В интерьере появились спортивные сиденья M Multi-Function с улучшенной боковой поддержкой и вентиляцией (в стандарте для версии M70, опционально для остальных). Также обновлена мультимедийная система, теперь она работает на BMW OS 8.5.

Технические характеристики и запас хода

Обновлённый BMW iX доступен в трёх модификациях:

  • iX xDrive45: сменил xDrive40. Два электромотора мощностью 408 л. с. Разгон до 100 км/ч — 5,1 секунды. Батарея 94,8 кВт·ч даёт запас хода до 602 км (WLTP).
  • iX xDrive60: вместо прежнего xDrive50. Мощность — 544 л. с., разгон до 100 км/ч — 4,6 секунды. Батарея 109 кВт·ч позволяет проехать до 701 км.
  • iX M70 xDrive: ранее назывался M60. Мощность увеличена до 659 л. с., разгон до 100 км/ч — 3,8 секунды. Аккумулятор 109 кВт·ч обеспечивает до 600 км запаса хода.

Стоимость и старт продаж

В Германии цены на обновлённый BMW iX начинаются от 83 500 евро — на 6 200 евро дороже предшественника.

Итог: мощнее, дальше, технологичнее

Обновлённый BMW iX получил заметные улучшения во внешности, увеличенный запас хода и возросшую мощность, что делает его одним из самых передовых электрических кроссоверов премиум-класса.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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