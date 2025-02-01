Exeed готовит гибрид RX с запасом хода 1200 км

Премиальный бренд Chery — Exeed - готовит к выходу в России гибридную версию кроссовера RX. Новинка появится во втором квартале 2025 года, а предварительные заказы уже открыты у дилеров.
Технические характеристики и запас хода
Гибридная установка C-DM Super Hybrid включает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 143 л. с. и три электромотора, два из которых установлены спереди, а один — сзади. Совокупная пиковая мощность достигает 503 л. с., разгоняя автомобиль до 100 км/ч всего за 4,9 секунды. В документации указана номинальная мощность — 305 л. с.
Литий-ионная батарея на 34,5 кВт·ч обеспечивает до 150 км пробега на чистой электротяге. В комбинированном режиме (ДВС + электричество) запас хода составляет 1200 км при среднем расходе топлива 5,4 л на 100 км.
Оборудование и адаптация к России
Кроссовер получил интеллектуальный полный привод, трёхступенчатую гибридную трансмиссию DHT и оптимальное распределение массы за счёт размещения аккумулятора в центре кузова.
Для российских условий предусмотрены:
Гибридный Exeed RX станет флагманом линейки. Окончательная стоимость пока не объявлена, но дилеры прогнозируют рост спроса на автомобили Exeed в России на 10-20% после выхода модели. По предварительным оценкам, на гибридную версию придётся около 5% продаж RX, но эта доля может увеличиться при удачной ценовой политике.
Автомобиль ориентирован на мужчин 35-50 лет, интересующихся технологичными и экологичными транспортными решениями.
Exeed RX Hybrid сочетает в себе передовые технологии, выдающиеся характеристики и адаптацию к российским условиям. Высокая мощность, экономичный расход топлива и современное оснащение делают этот кроссовер интересным предложением в сегменте гибридных SUV.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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