Exeed готовит гибрид RX с запасом хода 1200 км

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Премиальный бренд Chery — Exeed - готовит к выходу в России гибридную версию кроссовера RX. Новинка появится во втором квартале 2025 года, а предварительные заказы уже открыты у дилеров.

Технические характеристики и запас хода

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Exeed

Гибридная установка C-DM Super Hybrid включает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 143 л. с. и три электромотора, два из которых установлены спереди, а один — сзади. Совокупная пиковая мощность достигает 503 л. с., разгоняя автомобиль до 100 км/ч всего за 4,9 секунды. В документации указана номинальная мощность — 305 л. с.

Литий-ионная батарея на 34,5 кВт·ч обеспечивает до 150 км пробега на чистой электротяге. В комбинированном режиме (ДВС + электричество) запас хода составляет 1200 км при среднем расходе топлива 5,4 л на 100 км.

Оборудование и адаптация к России

Кроссовер получил интеллектуальный полный привод, трёхступенчатую гибридную трансмиссию DHT и оптимальное распределение массы за счёт размещения аккумулятора в центре кузова.

Для российских условий предусмотрены:

Подогрев всех сидений.

Обогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

Устойчивость к низким температурам.

Перспективы и ожидания

Гибридный Exeed RX станет флагманом линейки. Окончательная стоимость пока не объявлена, но дилеры прогнозируют рост спроса на автомобили Exeed в России на 10-20% после выхода модели. По предварительным оценкам, на гибридную версию придётся около 5% продаж RX, но эта доля может увеличиться при удачной ценовой политике.

Автомобиль ориентирован на мужчин 35-50 лет, интересующихся технологичными и экологичными транспортными решениями.

Итог: мощность, технологии и экономичность

Exeed RX Hybrid сочетает в себе передовые технологии, выдающиеся характеристики и адаптацию к российским условиям. Высокая мощность, экономичный расход топлива и современное оснащение делают этот кроссовер интересным предложением в сегменте гибридных SUV.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

