Компактные кроссоверы Infiniti уходят с рынка

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Компания Infiniti, принадлежащая Nissan, объявила о прекращении выпуска кроссоверов QX50 и QX55 в декабре 2025 года. Эти модели, производившиеся на заводе в Мексике, не выдержали конкуренции в сегменте компактных премиальных SUV. В 2024 году их продажи в США составили менее 15 тысяч экземпляров, что значительно уступает показателям Acura и Lexus.

Фото: Own work by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ INFINITI QX50

Новая стратегия: ставка на премиум

Infiniti меняет стратегию, концентрируясь на более дорогих и прибыльных автомобилях. Взамен снятых с производства QX50 и QX55 в 2025 году выйдут новые модели — трёхрядный QX60 и двухрядный QX65. Эти автомобили займут более высокий ценовой сегмент, что позволит компании увеличить маржинальность продаж.

Потенциальные потери и перспективы

Отказ от доступных моделей может привести к оттоку клиентов, но руководство Infiniti рассчитывает компенсировать это за счёт обновлённого модельного ряда. После прекращения выпуска QX50 и QX55 самой доступной моделью бренда станет QX60, который в 2026 году получит рестайлинг.

Infiniti также рассматривает возможность выпуска кроссовера на платформе Nissan X-Trail (Rogue в США). Это может позволить бренду сохранить позиции в сегменте более доступных премиальных SUV, предложив клиентам современную альтернативу.

Итог: ставка на прибыльность и обновление модельного ряда

Infiniti делает ставку на премиальные автомобили с высокой маржой, отказываясь от менее успешных моделей. При этом компания не исключает появления новых кроссоверов на базе платформ Nissan, что поможет сохранить баланс между эксклюзивностью и доступностью.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

