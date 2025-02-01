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Как определить скрученный пробег за пару минут

1:37
Авто

Пробег машины — один из главных показателей, который влияет на её стоимость. Однако многие продавцы скручивают одометр, чтобы искусственно занизить этот показатель. Узнать, сколько на самом деле проехал автомобиль, можно по нескольким косвенным признакам.

Haval H9 автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by TuRbO_J, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Haval H9 автомобиль

Тормозные диски

Обычно замена тормозных дисков происходит после 120 тысяч километров пробега. Если на автомобиле, который якобы проехал меньше, уже стоят новые диски, это повод задуматься.

Состояние шин

Шины в среднем служат 3-5 сезонов и выдерживают около 50 тысяч километров. Если машине меньше пяти лет, но резина уже не заводская, значит, пробег явно больше, чем заявлено.

Лобовое стекло

Сколы, мелкие трещины и царапины неизбежны при активной эксплуатации. Если на стекле много повреждений, а продавец уверяет, что пробег минимальный, стоит усомниться в его словах.

Износ салона

Сильные потёртости на сиденьях, облезший руль и изношенные накладки на педалях говорят о длительной эксплуатации машины. Эти детали сложно подделать, и по ним можно определить, насколько честен продавец.

Итог: как не попасться на скрученный пробег

Чтобы не стать жертвой нечестных продавцов, перед покупкой машины стоит обратить внимание на её реальное состояние. Проверка тормозных дисков, шин, стекла и салона поможет приблизительно оценить пробег и избежать переплаты за "омоложённый" автомобиль.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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