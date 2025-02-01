Четыре роковые ошибки при покупке машины с пробегом

Покупка машины с пробегом — это шанс сэкономить, но на вторичном рынке хватает подводных камней. Ошибки при выборе авто могут привести к серьёзным затратам и неприятным последствиям.
Некоторые покупатели забывают сверять документы машины. Важно убедиться, что продавец и владелец авто — одно и то же лицо. Если этого нельзя подтвердить, должна быть нотариальная доверенность. Отсутствие таких бумаг — веский повод отказаться от сделки.
Юридическая чистота автомобиля — не менее важный момент. Недобросовестные продавцы могут скрывать долги по штрафам, ограничения на регистрацию или участие в ДТП. Лучше потратить время на проверку, чем потом столкнуться с неприятными сюрпризами.
Бывает, что покупатели оценивают машину беглым взглядом и упускают важные детали. Ржавчина, следы сварки или перекрашенные элементы могут говорить о серьёзных проблемах. Осматривать авто лучше днём, при хорошем освещении, чтобы ничего не упустить.
Без пробной поездки сложно понять, как машина ведёт себя на дороге. Только за рулём можно заметить шумы, проблемы с коробкой передач или подвеской. Если продавец отказывается предоставить такую возможность, стоит задуматься, что он скрывает.
Приобретение подержанного автомобиля требует осторожности. Проверка документов, истории, визуальный осмотр и тест-драйв помогут избежать дорогостоящих ошибок и выбрать действительно надёжное авто.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.