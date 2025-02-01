Четыре роковые ошибки при покупке машины с пробегом

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Покупка машины с пробегом — это шанс сэкономить, но на вторичном рынке хватает подводных камней. Ошибки при выборе авто могут привести к серьёзным затратам и неприятным последствиям.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка новой машины в автосалоне

Игнорирование проверки документов

Некоторые покупатели забывают сверять документы машины. Важно убедиться, что продавец и владелец авто — одно и то же лицо. Если этого нельзя подтвердить, должна быть нотариальная доверенность. Отсутствие таких бумаг — веский повод отказаться от сделки.

Пренебрежение проверкой истории

Юридическая чистота автомобиля — не менее важный момент. Недобросовестные продавцы могут скрывать долги по штрафам, ограничения на регистрацию или участие в ДТП. Лучше потратить время на проверку, чем потом столкнуться с неприятными сюрпризами.

Отказ от тщательного осмотра

Бывает, что покупатели оценивают машину беглым взглядом и упускают важные детали. Ржавчина, следы сварки или перекрашенные элементы могут говорить о серьёзных проблемах. Осматривать авто лучше днём, при хорошем освещении, чтобы ничего не упустить.

Пропуск тест-драйва

Без пробной поездки сложно понять, как машина ведёт себя на дороге. Только за рулём можно заметить шумы, проблемы с коробкой передач или подвеской. Если продавец отказывается предоставить такую возможность, стоит задуматься, что он скрывает.

Итог: внимательность — залог удачной сделки

Приобретение подержанного автомобиля требует осторожности. Проверка документов, истории, визуальный осмотр и тест-драйв помогут избежать дорогостоящих ошибок и выбрать действительно надёжное авто.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

