Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загадка околосмертных переживаний: пациент ожил через 34 минуты и рассказал всё
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Что покажет тест IQ вашей собаки? Ответ в этих 5 заданиях
Секрет стройных ног: 5 упражнений, которые работают безотказно
Чем заменить коровье молоко и стоит ли от него отказываться
Куда вложиться: зарубежная недвижимость по цене однокомнатной квартиры в Москве
Поздний посев — не приговор: как ускорить рост рассады и получить урожай
Новые правила Евросоюза застали врасплох малый и средний бизнес Великобритании
Квентин Тарантино рассказал, почему он вернётся в кино только после шестого дня рождения сына

Кожаный салон не так хорош, как кажется: 5 причин отказаться

2:00
Авто

Кожаный салон автомобиля считается признаком премиальности, однако у него есть и недостатки, о которых стоит знать перед покупкой. Эксперты развеяли миф о том, что такая отделка лишена минусов, и рассказали, с какими проблемами могут столкнуться владельцы.

салон
Фото: wikipediа by Magnus Bäck, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
салон

Сложность ухода

Кожа требует регулярного ухода, иначе быстро теряет презентабельный вид. Без обработки специальными средствами она может потрескаться, а восстановление потребует серьёзных затрат. Чтобы продлить срок службы кожаного салона, придётся либо тратить время на самостоятельный уход, либо обращаться к специалистам.

Дискомфорт в жару и мороз

Кожаные сиденья плохо переносят резкие перепады температур. В морозы они становятся ледяными, а в жару — слишком горячими. Без подогрева сидений зимой и кондиционера летом поездки могут быть некомфортными.

Скользкость и недостаточная фиксация

Если в сиденьях отсутствуют поддерживающие зоны, кожа может быть слишком скользкой. Это особенно неудобно при активном вождении, когда важно сохранять устойчивость тела в поворотах.

Отсутствие воздухопроницаемости

Кожа не пропускает воздух, в отличие от велюра или ткани. Из-за этого водители и пассажиры могут испытывать повышенное потоотделение, особенно в тёплую погоду.

Быстрое старение материала

Даже качественная кожа со временем теряет привлекательность: появляются потёртости, трещины, заломы. Через несколько лет активного использования сиденья могут потребовать полной перетяжки, что станет дополнительной статьёй расходов.
Стоит ли выбирать кожаный салон?

Несмотря на эффектный внешний вид, кожаный салон требует тщательного ухода и не всегда удобен в повседневной эксплуатации. Перед покупкой стоит взвесить все плюсы и минусы, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит?
Правда ТВ
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит? Аудио 
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Еда и рецепты
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Последние материалы
Как яркие цвета съедают пространство: 5 причин отказаться от кислотных оттенков
Инновационный дуэт: как беспилотник и робот-вездеход меняют подход к ликвидации ЧС
Женская алопеция: что делать, чтобы избежать облысения
Биоэтанол E85: перспективы топлива после 2035 года
Подготовка к длительному перелёту: советы от бывалых путешественников
Ранняя капуста, которая созревает за 70 дней: как выбрать идеальный сорт
Диана Гурцкая рассказала, чего она больше всего боялась во время беременности
Учёные разгадали порочный круг зуда: почему расчесывание только ухудшает ситуацию
Разоблачение фитнес-мифа: действительно ли мышечный шок ускоряет рост мышц
На 285 из 313 объектов авиадиспетчерской службы США не хватает квалифицированного персонала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.