Если машина не тянет — проверьте топливо: 5 тревожных признаков

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Не всё топливо, которое поступает на заправки, соответствует высоким стандартам качества. Иногда бензин или дизель разбавляют, добавляют оксигенаты или другие примеси, искусственно повышая октановое число. Водителям важно уметь распознавать признаки плохого топлива, чтобы избежать серьёзных проблем с автомобилем.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Канистра бензина

Двигатель работает неправильно

Если мотор не заводится с первой попытки или требует нескольких прокручиваний стартера, возможно, в баке оказался некачественный бензин. Также стоит прислушаться к звуку работы двигателя — постукивание при нажатии на газ сигнализирует о проблеме.

Плохая динамика автомобиля

Когда машина неожиданно теряет мощность, обороты падают, а реакция на педаль газа становится запоздалой, это может быть связано с низкокачественным топливом. Водители часто замечают, что мотор "не тянет" даже при обычном режиме езды.

Чёрный дым из выхлопной трубы

Появление густого чёрного дыма может указывать на использование неподходящего вида топлива, например, бензина вместо дизеля или наоборот. Это не только вредно для автомобиля, но и грозит серьёзными поломками.

Резкий рост расхода топлива

Если после заправки автомобиль начал "есть" топливо быстрее обычного, стоит задуматься о его качестве. При использовании разбавленного бензина или дизеля расход может заметно увеличиться.

Загорелся "Check Engine"

Индикатор "Check Engine" на приборной панели — ещё один тревожный сигнал. Он может загореться из-за большого количества оксигенатов в топливе, которые ухудшают работу двигателя.

Как избежать проблем?

Чтобы не столкнуться с некачественным топливом, стоит заправляться только на проверенных заправках и следить за поведением автомобиля после каждой заправки. Если замечены описанные признаки, лучше обратиться в сервис для диагностики двигателя и топливной системы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

