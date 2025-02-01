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Илон Маск обещает 100 миллионов роботов Tesla Optimus

4:31
Авто

Автомобильное подразделение Tesla столкнулось с самыми низкими показателями прибыльности за последние пять лет. В четвёртом квартале 2024 года компания ликвидировала избыточные запасы электромобилей, снижая цены до минимума. При этом Tesla не смогла подтвердить прогноз роста продаж на 20-30% в 2025 году. Однако акции компании все же выросли — инвесторы сосредоточились на развитии программ искусственного интеллекта и робототехники.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск на пресс-конференции
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Генеральный директор SpaceX Илон Маск на пресс-конференции

Две стороны Tesla: автомобили и технологии будущего

Tesla Илона Маска давно разделилась на два направления. С одной стороны — разработки в области AI, которые в будущем могут принести компании триллионные доходы. По оценке Маска, только направление робототехники может превысить годовой доход гиганта Walmart в 15 раз.

С другой стороны — автомобильный бизнес, который приносит компании реальные деньги здесь и сейчас. И с этим направлением у Tesla проблемы. В последние годы маржинальность продаж электромобилей снизилась, а запасы нереализованных машин начали расти.

"Ржавчина" под капотом Tesla

По итогам четвёртого квартала валовая прибыль автомобильного подразделения без учёта регулирования выбросов CO₂ упала до 13,6% — это самый низкий уровень за последние пять лет. Для сравнения, в 2020 году, когда компания активно продавала Model Y, показатель достигал 20-30%.

Финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджа признал, что ситуация ухудшится с запуском обновлённой Model Y (проект Juniper). Производство начнётся в феврале сразу на трёх континентах, что приведёт к простою заводов и временным потерям прибыли.

Эксперт Росс Гербер из Gerber Kawasaki в интервью Bloomberg TV отметил, что компания испытывает трудности с продажами автомобилей: "Tesla вынуждена использовать все возможные рычаги спроса, чтобы избавиться от машин, и это заметно по цифрам".

Запасы автомобилей сокращаются, но проблемы остаются

Tesla активно распродавала автомобили в конце 2024 года, снижая цены. Финансовый директор заявила, что запасы готовой продукции достигли минимального уровня за два года. Однако инвесторы сомневаются, что это поможет компании в долгосрочной перспективе.

Если Tesla удастся реализовать оставшиеся Model Y до выхода обновлённой версии, это может укрепить доверие к прогнозам Илона Маска. Ранее он заявлял, что объем продаж в 2025 году увеличится на 20-30%. Однако в официальном заявлении компания воздержалась от таких обещаний, ограничившись прогнозом общего роста продаж.
Маск делает ставку на роботакси и Optimus

На фоне проблем с продажами электромобилей Маск сместил акцент на искусственный интеллект и автономные технологии. Он объявил, что в июне 2025 года компания запустит сервис Tesla Robotaxi. В 2026 году он начнёт включать в систему автомобили клиентов.

Другой амбициозный проект — робот-гуманоид Optimus. Маск ожидает, что в 2025 году Tesla выпустит 10 000 таких роботов, а затем объем производства будет увеличиваться в пять раз ежегодно, достигнув 100 миллионов единиц.

"Я понимаю, что это звучит безумно, но я считаю эти прогнозы точными", — заявил Маск.

Кто победит: Tesla AI или Tesla EV?

Инвесторы разделились на два лагеря. Одни верят в успех Tesla в сфере AI, автономного вождения и робототехники. Другие считают, что компания теряет позиции на рынке электромобилей и сталкивается с серьёзными проблемами в основном бизнесе.

Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз отметил, что итоги четвёртого квартала не дают окончательного ответа на этот вопрос. "Скептики сосредоточены на цифрах и марже, а сторонники Tesla делают ставку на автономные технологии. Кто окажется прав, покажет только время", — заключил он.

Уточнения

Tesla — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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