Биоэтанол E85: перспективы топлива после 2035 года

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Топливо, стоимость которого составляет всего 0,80 евро за литр, может сыграть важную роль после 2035 года, когда в Евросоюзе планируют прекратить продажи бензиновых и дизельных автомобилей.

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Пока ЕС сосредоточен на электрификации транспорта, суперэтанол (E85) привлекает внимание как перспективная альтернатива. Это топливо представляет собой смесь этанола (до 85%) и бензина, причём этанол получают из кукурузы и других растительных источников.

Во Франции цена на E85 составляет около 0,80 евро за литр, что более чем в два раза дешевле бензина (1,78 евро за литр). Сегодня в стране около 400 000 автомобилей, работающих на этом топливе, две трети из которых — переоборудованные модели.

Перспективы E85 после 2035 года

По данным Ассоциации производителей биоэтанола Франции (Bioethanol France), перевод автомобиля на E85 позволяет ему получить экологический статус Crit'Air 1, что даёт возможность передвигаться в зонах с низкими выбросами.

Однако в отрасли есть опасения, что без поддержки на государственном уровне суперэтанол не сможет занять прочную позицию на рынке, несмотря на его низкую цену и сокращённые на 80% выбросы CO₂ по сравнению с традиционным бензином.

Будущее биоэтанола

После четырёх лет роста потребление E85 в 2024 году стабилизировалось, а грядущее запрет на продажу бензиновых и дизельных авто может поставить под угрозу развитие этого топлива.

Производители суперэтанола намерены обсудить перспективы отрасли на Стратегическом диалоге ЕС с автопроизводителями и другими заинтересованными сторонами, который состоится 30 января. Главная цель — создать устойчивую основу для производства биоэтанола.

Компании также изучают возможность полного исключения бензина из состава E85, чтобы сделать его углеродно-нейтральным и добиться разрешения на продажу автомобилей с таким видом топлива даже после 2035 года.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

