BMW R 12: сочетание классики и современных технологий

BMW R 12, долгожданный круизер от немецкого автопроизводителя, в 2024 году дебютировал в бразильских дилерских центрах, предлагая сочетание классического стиля и современных технологий. Выпускаемый на заводе в Манаусе, этот мотоцикл устанавливает новые стандарты в сегменте custom, привлекая внимание любителей двухколёсной техники.
BMW R 12 оснащён оппозитным двухцилиндровым двигателем объёмом 1170 см³, развивающим 95 л. с. и 11,2 кгс·м крутящего момента. Шестиступенчатая коробка передач и 14-литровый топливный бак делают его подходящим как для длительных путешествий, так и для передвижения по городу. Габариты модели — 2,20 м в длину и 1,52 м колёсной базы — обеспечивают комфорт и устойчивость.
Дизайн и конструктивные особенности
BMW R 12 сочетает в себе ретро-стиль и современные решения. Двойной выхлоп, разные по размеру колёса (19-дюймовое переднее и 16-дюймовое заднее), а также удобное сиденье высотой 0,75 м делают его характерным представителем круизных мотоциклов.
Для бразильского рынка BMW предложил три варианта модели, отличающиеся оснащением и аксессуарами:
Новинка сочетает в себе не только мощность, но и безопасность. Оснащённый современными системами помощи водителю, R 12 идеально подойдёт тем, кто ценит стиль, комфорт и динамику на дороге.
BMW R 12 — это не просто мотоцикл, а произведение искусства на колёсах, объединяющее традиции бренда и инновационные технологии. Его качество, дизайн и технические решения делают его выдающимся представителем класса custom, привлекающим внимание ценителей классических мотоциклов.
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