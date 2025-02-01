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BMW R 12: сочетание классики и современных технологий

3:11
Авто

BMW R 12, долгожданный круизер от немецкого автопроизводителя, в 2024 году дебютировал в бразильских дилерских центрах, предлагая сочетание классического стиля и современных технологий. Выпускаемый на заводе в Манаусе, этот мотоцикл устанавливает новые стандарты в сегменте custom, привлекая внимание любителей двухколёсной техники.

BMW R 12
Фото: Own work by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW R 12

BMW R 12 оснащён оппозитным двухцилиндровым двигателем объёмом 1170 см³, развивающим 95 л. с. и 11,2 кгс·м крутящего момента. Шестиступенчатая коробка передач и 14-литровый топливный бак делают его подходящим как для длительных путешествий, так и для передвижения по городу. Габариты модели — 2,20 м в длину и 1,52 м колёсной базы — обеспечивают комфорт и устойчивость.
Дизайн и конструктивные особенности

BMW R 12 сочетает в себе ретро-стиль и современные решения. Двойной выхлоп, разные по размеру колёса (19-дюймовое переднее и 16-дюймовое заднее), а также удобное сиденье высотой 0,75 м делают его характерным представителем круизных мотоциклов.

Основные характеристики

  • Вес: 227 кг.
  • Габариты: 2,20 м x 0,83 м x 1,1 м.
  • Диаметр колёс: 19 дюймов (переднее), 16 дюймов (заднее).

Версии и стоимость

Для бразильского рынка BMW предложил три варианта модели, отличающиеся оснащением и аксессуарами:

  • BMW R 12 - базовая версия с ABS Pro, системой контроля давления в шинах, трекшн-контролем и TFT-дисплеем. Цена: 89 900 долларов.
  • BMW R 12 Cruiser - более продвинутый вариант с ассистентом старта в гору, системой переключения передач PRO и эксклюзивным красным цветом. Цена: 94 900 реалов.
  • BMW R 12 Option 719 — топовая комплектация с колёсами со спицами и фрезерованными элементами отделки. Цена: 105 900 реалов.

Чем BMW R 12 выделяется среди custom-мотоциклов

Новинка сочетает в себе не только мощность, но и безопасность. Оснащённый современными системами помощи водителю, R 12 идеально подойдёт тем, кто ценит стиль, комфорт и динамику на дороге.

BMW R 12 — это не просто мотоцикл, а произведение искусства на колёсах, объединяющее традиции бренда и инновационные технологии. Его качество, дизайн и технические решения делают его выдающимся представителем класса custom, привлекающим внимание ценителей классических мотоциклов.

Уточнения

Мотоци́кл — как правило, двухколёсное транспортное средство с двигателем, главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя, наличие боковых ножных упоров и прямое управление передним поворотным колесом.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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