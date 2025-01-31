Логотип Mazda изменился: новая философия бренда

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Mazda обновила своё логотип, сделав его более плоским и современным. Знаменитая эмблема с "чайкой" украшала автомобили компании с 1997 года, но теперь её адаптировали к цифровым реалиям.

Фото: Mazda is licensed under public domain Mazda MX5 Miata

Официальная премьера нового логотипа ожидается на мероприятии, приуроченном к 105-летию бренда. Однако изображения, опубликованные на сайте Японского патентного ведомства, уже раскрыли основные изменения. Логотип потеряет трёхмерную текстуру и металлический блеск, став более лаконичным и минималистичным.

Mazda приняла это решение, чтобы эмблема лучше смотрелась на экранах смартфонов, ноутбуков и других цифровых устройств. Чёрно-белая цветовая гамма создаёт контрастный, стильный и чистый визуальный эффект.

При этом новое лого, вероятно, будет использоваться не везде. На автомобилях останется привычная эмблема, а обновлённый вариант получит цифровые площадки и маркетинговые материалы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Mazda Motor Corporation — японская автомобилестроительная компания, выпускающая автомобили «Мазда».

