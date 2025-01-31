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В России начнут штрафовать за громкие машины: вот как будут ловить нарушителей

1:56
Авто

В России завершилась сертификация нового измерительного комплекса "Эфир", который сможет выявлять чрезмерно шумные автомобили и мотоциклы. Однако прежде чем водители начнут получать штрафы, законодателям предстоит внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), сообщает "За рулем".

Автомобили
Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобили

Как работает комплекс "Эфир"

Новая система оснащена четырьмя направленными микрофонами и камерой. Она фиксирует уровень шума в диапазоне от 60 до 120 дБ, определяет источник громкого звука и сопоставляет его с видеозаписью. Разработкой "Эфира" занималась московская компания "ИТБ Софт", уже сотрудничавшая с мэрией Москвы в сфере транспортных технологий.

Какие штрафы грозят водителям

Введение системы потребует корректировки законодательства. Пока речь идет о штрафах от 5 000 до 30 000 рублей. Однако столичные власти заявляют, что сначала комплекс будет работать в тестовом режиме.

Мнение экспертов

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков отметил, что система может создать сложности для автовладельцев:

"В случае с камерами у нас действует презумпция виновности: при получении "письма счастья" вам придется доказывать, что это не ваша машина рычала, а какая-то другая. Как это сделать технически — не очень понятно".

Ранее в Санкт-Петербурге уже фиксировали нарушителей шума с помощью ручных микрофонов, несмотря на отсутствие поправок в КоАП.

Когда ждать новых штрафов

Работа над системами контроля шума началась еще в 2021 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Теперь, после сертификации "Эфира", процесс может ускориться. Однако окончательные сроки внедрения зависят от законодателей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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