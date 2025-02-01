Старинный секрет сладких помидоров: простая подкормка, о которой забыли современные огородники

Садоводы давно заметили: если подкормить помидоры определенным удобрением, их вкус становится насыщеннее, а сами растения — крепче. Речь идет о старом, но незаслуженно забытом средстве на основе дрожжей. Оно не только улучшает сладость плодов, но и продлевает плодоношение.
Чтобы приготовить удобрение, потребуется:
Разведите дрожжи в небольшом количестве теплой воды, затем влейте этот раствор в трехлитровую банку с остальной водой. Добавьте сахар, хорошо перемешайте и накройте марлей или вафельным полотенцем.
Важно: периодически взбалтывайте содержимое. Подкормка будет готова, когда брожение полностью прекратится.
Перед использованием стакан готового настоя разводят в 10 литрах воды. На каждое растение понадобится 1 литр раствора. Подкормку вносят до трех раз за сезон.
Этот метод не только делает помидоры слаще, но и значительно укрепляет растения:
Этот старый, но проверенный способ поможет вырастить крепкие, здоровые кусты и получить обильный урожай сладких, вкусных помидоров.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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