Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

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Каждый водитель сталкивался с дилеммой: объехать ли внезапную яму на дороге, рискуя нарушить правила, или повредить автомобиль? Нередко такие манёвры приводят к пересечению сплошной линии разметки, что может привлечь внимание инспекторов ГИБДД. К сожалению, некоторые из них квалифицируют подобные действия по статье 12.15.4 КоАП РФ, предусматривающей штраф в 5000 рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Асфальт

Однако Верховный суд Российской Федерации внёс ясность в этот вопрос. Согласно его разъяснениям, объезд препятствия, такого как глубокая яма, следует рассматривать по статье 12.15.3 КоАП РФ. Эта статья предусматривает более мягкое наказание — штраф до 1500 рублей без лишения прав.

Важно понимать, что под "препятствием" в ПДД подразумевается неподвижный объект на дороге, который мешает дальнейшему движению. К таким объектам относятся и серьёзные дефекты дорожного покрытия, делающие движение по полосе небезопасным.

Таким образом, если вы объехали опасную яму, пересекли сплошную линию, и инспектор пытается применить к вам статью 12.15.4 КоАП РФ, вы имеете полное право ссылаться на решение Верховного суда. Это поможет избежать несправедливого наказания и защитить ваши водительские права.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.

