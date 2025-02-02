Эти автомобильные опции исчезли, но были гениальны — узнайте, что ушло в прошлое

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Представьте себе: когда-то автомобилисты обходились без привычных нам удобств, таких как кондиционеры или подогрев сидений. Однако в прошлом существовали уникальные автомобильные опции, которые сегодня уже не встретишь.

Фото: Wikipedia by John-Mark Kuznietsov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ автомобиль

Автоматическая смазка подвески

В середине XX века владельцы "Волги" ГАЗ-21 сталкивались с необходимостью регулярной смазки шарниров подвески каждые 1500 км. Чтобы облегчить эту задачу, инженеры разработали систему автоматической смазки: под капотом размещался резервуар с маслом, которое по нажатию специальной педали поступало к сочленениям подвески.

Однако в холодное время года масло вытекало на поверхность подвески, притягивая грязь и пыль, что приводило к повреждению маслопроводов. В итоге от этой системы отказались в пользу ручной смазки.

Водяные кондиционеры

До появления современных кондиционеров автомобили оснащались поворотными форточками для вентиляции. В США также применялись водяные кондиционеры, работающие на принципе испарения воды. Устройства, устанавливаемые на боковых окнах или крыше, охлаждали воздух на 4-5 градусов, что было ощутимым улучшением комфорта. Такие системы использовались до 1960-х годов, пока не были заменены более эффективными решениями.

Автоматические ремни безопасности

В 1980-х годах в США появились автоматические ремни безопасности, которые самостоятельно застегивались при закрытии двери. Ремень перемещался по направляющим на потолке или стойке двери с помощью электромотора. Однако из-за недостаточной фиксации и ненадежности такие системы были признаны небезопасными и к 2000-м годам исчезли из автомобилей.

Щетки-очистители фар

В 1980–1990-х годах некоторые автомобили оснащались дворниками для фар, предназначенными для очистки от грязи и снега. Однако с появлением пластиковых фар сложной формы такие щетки стали неэффективными и были заменены системами омывателей высокого давления.

Вакуумные пепельницы

В 1950-х годах в США автомобили, такие как Chevrolet, оснащались вакуумными пепельницами. При нажатии на клапан пепел и окурки всасывались в стеклянный резервуар под приборной панелью. Однако необходимость регулярной очистки и неприятный запах привели к отказу от этой опции.

Современные автомобили предлагают множество удобств, но некоторые интересные решения прошлого остались лишь в истории автопрома.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

