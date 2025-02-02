В салоне как в бане? 5 причин, почему запотевают стёкла, и что с этим делать

2:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Запотевшие стекла в автомобиле — проблема, с которой сталкивается каждый водитель. Конденсат на окнах не только раздражает, но и существенно снижает видимость, создавая опасные условия на дороге. Почему же это происходит и как с этим бороться?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

Влажные предметы в салоне

Часто причиной запотевания являются мокрые вещи внутри автомобиля. Сырая одежда, обувь, снег на ковриках — все это повышает влажность воздуха, способствуя образованию конденсата на стеклах. Особенно это актуально для владельцев универсалов и хэтчбеков, где источник влаги может находиться и в багажнике.

Режим рециркуляции воздуха

Современные автомобили оснащены двумя режимами вентиляции: забором воздуха с улицы и рециркуляцией внутреннего воздуха. Режим рециркуляции полезен для кратковременного использования, например, при проезде мимо источника неприятного запаха. Однако при длительном использовании этого режима влажность внутри салона повышается из-за дыхания пассажиров, что приводит к запотеванию стекол.

Засоренный фильтр вентиляции

Забитый фильтр вентиляционной системы снижает эффективность воздухообмена в салоне. Это препятствует удалению влажного воздуха, способствуя накоплению влаги на стеклах. Регулярная замена или очистка фильтра поможет избежать этой проблемы.

Неправильное направление воздушного потока

В холодное время года водители часто направляют теплый воздух к ногам для комфорта. Однако при этом стекла остаются холодными, и на них оседает влага. Рекомендуется направлять часть потока воздуха на лобовое и боковые стекла, чтобы поддерживать их температуру и предотвращать конденсацию.

Большое количество пассажиров

Каждый человек при дыхании выделяет влагу. В многолюдном салоне уровень влажности быстро повышается, что приводит к запотеванию стекол. Решением может быть кратковременное открытие окон для проветривания и снижения влажности.

Рекомендации по предотвращению запотевания стекол

Удаляйте из салона мокрые вещи и регулярно сушите коврики.

Используйте режим забора наружного воздуха вместо рециркуляции.

Следите за состоянием фильтра вентиляции и меняйте его по мере необходимости.

Направляйте воздушный поток на стекла, особенно в холодное время года.

При наличии большого количества пассажиров периодически проветривайте салон.

Если стекла уже запотели, используйте чистую сухую салфетку для их протирки, чтобы избежать разводов и улучшить видимость. Соблюдение этих рекомендаций поможет поддерживать комфорт и безопасность в вашем автомобиле.

Уточнения

Стекло́ — вещество, один из самых древних материалов, обладающее разнообразием свойств, что делает его универсальным в практике человека.

