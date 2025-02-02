Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раннее пробуждение растений: как спасти сад от зимних холодов
Лучшие косметические процедуры и средства для сужения пор
Биолог объяснил, кто значит понятие сигма бой с точки зрения науки
В Перу обнаружили инопланетные мумии
Мягкие хачапури из адыгейского сыра на сковороде: беспроигрышный семейный рецепт
Подлёдный дайвинг в России набирает популярность
Импорт лапши из Южной Кореи вырос вдвое: на $30 млн за 2024 год
Эллипс или беговая дорожка: что выбрать новичку, чтобы похудеть
В мире всего 43 человека имеют такую редкую группу крови

Советские водители знали толк в защите: 5 способов уберечь авто от угона — работают до сих пор

1:51
Авто

В советские времена автомобиль был не просто средством передвижения, а символом достатка, что делало его желанной добычей для угонщиков. Владельцы машин изобретали различные способы защиты своего имущества. Рассмотрим пять методов, которые использовались тогда и остаются актуальными сегодня.

Угонщик вскрывает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Угонщик вскрывает машину

Гаражное хранение

Самым очевидным способом защиты было хранение автомобиля в гараже. Однако не все могли позволить себе такую роскошь. Те же, кто имел гараж, укрепляли его дополнительными замками, самодельными запорами и противоугонными устройствами. Но даже такие меры не всегда останавливали опытных угонщиков.

Секретные выключатели

Многие автолюбители устанавливали скрытые выключатели, разрывающие цепь зажигания или подачи топлива. Без знания их расположения завести машину было невозможно. Этот метод остается эффективным и в наши дни.

Съемный руль или аккумулятор

Еще один способ — снятие руля или аккумулятора при оставлении автомобиля без присмотра. Без этих ключевых элементов угон становился крайне затруднительным.

Механические блокираторы

Использование различных блокираторов на рулевое колесо, педали или коробку передач было распространено среди советских водителей. Такие устройства усложняли управление машиной и отпугивали злоумышленников.

Маркировка деталей

Нанесение уникальных меток на основные узлы автомобиля помогало в идентификации угнанной машины и затрудняло ее продажу на черном рынке.

Современные технологии предлагают множество электронных систем защиты, но старые методы по-прежнему эффективны и могут служить дополнительным барьером для угонщиков.

Уточнения

Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Экономика и бизнес
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа Аудио 
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Недвижимость
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь Аудио 
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Недвижимость
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Чем подкормить пионы, чтобы они цвели обильнее, чем у соседей
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Последние материалы
В мире всего 43 человека имеют такую редкую группу крови
На Кавказе разрабатывают маршруты для людей с ОВЗ
Миллион за нарушение: этот водитель точно не ожидал такого наказания
Польза и вред древесной золы: когда её не стоит использовать
В 2025 году выйдет новый фильм о любимой зрителями Бриджит Джонс
Традиционный гуляш с фрикадельками: как приготовить вкуснейшее венгерское блюдо
Как ухаживать за кожей весной чтобы избежать проблем?
Какие луковичные стоит посадить весной: лучшие варианты для вашего сада
Катя Лель высказалась о песне российских школьниц Сигма бой
Растяжка для новичков: пять простых шагов к гибкости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.