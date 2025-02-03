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Как холод влияет на ГУР и ЭУР? Главные ошибки, которые приводят к поломкам

3:02
Авто

Многие автомобилисты уверены: пока руль слушается и нет посторонних шумов, беспокоиться не о чем. Однако это заблуждение может привести к серьезным проблемам. Гидроусилитель руля (ГУР) и электроусилитель руля (ЭУР) требуют бережного отношения, особенно в холодное время года. Какие ошибки зимой могут "убить" рулевую систему?

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Ошибки водителей, разрушающие ГУР

Гидроусилитель руля облегчает управление машиной, но его ресурс сокращается при неправильной эксплуатации. Зимой система особенно уязвима.

  1. Резкие маневры на холоде. В мороз рабочая жидкость в ГУР густеет. Если сразу после запуска двигателя активно крутить руль, насос работает с перегрузкой, что ускоряет его износ. Перед началом движения нужно плавно поворачивать руль с небольшой амплитудой, чтобы жидкость разогрелась.
  2. Стоянка с вывернутыми колесами. Насос ГУР создает давление сразу после запуска двигателя. Если руль оставлен в крайнем положении, загустевшая жидкость хуже циркулирует, что приводит к нагрузкам на систему, течам и выходу из строя уплотнителей.
  3. Пренебрежение обслуживанием. Старое масло в мороз становится слишком густым, что затрудняет его прокачку и увеличивает нагрузку на насос. Также зимой может подвести изношенный ремень привода ГУР — на морозе он теряет эластичность и может порваться.
  4. Частые повороты руля до упора. В снежных условиях водители часто выкручивают руль до максимума, чтобы выбраться из сугроба. Если удерживать его в таком положении слишком долго, это перегружает систему, повреждает насос и приводит к утечке жидкости.

Опасные ошибки для ЭУР

Электроусилитель руля не зависит от гидравлики, но он тоже подвержен повреждениям зимой. Основные причины выхода из строя:

  1. Удары и механические повреждения. В некоторых автомобилях ЭУР расположен на рулевой рейке — в самой нижней точке. Если наехать на ледяную глыбу или застрять в сугробе, электромотор можно повредить.
  2. Перегрузка системы. Резкое выкручивание руля до упора с задержкой нагружает пыльники и шарниры. На морозе они становятся хрупкими, могут потрескаться, а внутрь попадет влага, что приведет к заеданию руля.

Как избежать проблем с рулевой системой зимой

  • Перед поездкой плавно поворачивать руль, чтобы прогреть жидкость в ГУР.
  • Оставлять машину на парковке с прямыми колесами.
  • Своевременно менять масло и ремень привода в гидроусилителе.
  • Избегать ударов по рулевому механизму при движении по снегу и льду.
  • Не удерживать руль в крайнем положении слишком долго.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать дорогостоящего ремонта рулевого механизма.

Уточнения

Гидравлический усилитель руля (ГУР) — автомобильная гидравлическая система, часть рулевого механизма, предназначенная для облегчения управления направлением движения автомобиля при сохранении необходимой «обратной связи» и обеспечении устойчивости и однозначности задаваемой траектории.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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