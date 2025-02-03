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Шины будут служить дольше, если знать, что означают эти цветные метки

1:59
Авто

Среди водителей существует распространённый миф, что цветные полосы и точки на новых шинах якобы означают брак. Однако это не так. Эксперты объяснили, для чего на самом деле нужны эти метки и почему они важны при установке колес.

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Для чего нужны цветные полосы

Каждая шина на заводе получает специальную маркировку, которая помогает в производстве и логистике:

  • Полосы на протекторе помогают определить модель шины на складе, где поставки идут крупными партиями.
  • Они также важны при установке протекторной ленты перед вулканизацией.
  • При покупке новых шин стоит обращать внимание на эти метки, поскольку шины могут поступать в продажу вразнобой.

Желательно устанавливать колеса из одной партии, чтобы они были максимально идентичны по характеристикам. Проверять также стоит дату производства, указанную на боковине.

Что означают цветные точки

Цветные точки на боковинах шин играют важную роль в балансировке колёс:

  • Красная точка — указывает на самую тяжелую часть шины. При монтаже её необходимо совместить с самой легкой частью диска, которая обозначается буквой "L". Если такого обозначения нет, балансировке придется уделить больше времени.
  • Желтая точка — отмечает самую легкую часть шины. Её нужно совмещать с самой тяжелой частью диска для минимизации биения.
  • Белый круг — указывает место с наименьшим радиальным отклонением, что также учитывается при установке.

Почему важно учитывать эти метки

Правильная установка шин с учетом цветных отметок позволяет:

  • снизить биение колеса,
  • уменьшить износ резины,
  • улучшить управляемость автомобиля,
  • сократить нагрузку на подвеску.

Поэтому при покупке и монтаже шин стоит внимательно относиться к цветным отметкам.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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