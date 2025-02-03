Шины будут служить дольше, если знать, что означают эти цветные метки

Среди водителей существует распространённый миф, что цветные полосы и точки на новых шинах якобы означают брак. Однако это не так. Эксперты объяснили, для чего на самом деле нужны эти метки и почему они важны при установке колес.
Каждая шина на заводе получает специальную маркировку, которая помогает в производстве и логистике:
Желательно устанавливать колеса из одной партии, чтобы они были максимально идентичны по характеристикам. Проверять также стоит дату производства, указанную на боковине.
Цветные точки на боковинах шин играют важную роль в балансировке колёс:
Правильная установка шин с учетом цветных отметок позволяет:
Поэтому при покупке и монтаже шин стоит внимательно относиться к цветным отметкам.
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия.
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