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Штраф до 15 тысяч и эвакуация: за что могут временно изъять автомобиль

2:02
Авто

Некоторые нарушения ПДД могут обойтись водителям не только штрафом, но и временным расставанием с автомобилем. В случае задержания транспортного средства оно отправляется на штрафную стоянку до устранения причины нарушения и оплаты эвакуации. Представитель ГАИ рассказал, в каких ситуациях это может произойти.

Автомобили ДПС в Ростове-на-Дону
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Автомобили ДПС в Ростове-на-Дону

За что чаще всего эвакуируют автомобили

Самая распространённая причина отправки машины на штрафстоянку — неправильная парковка. Согласно статье 27.13 КоАП РФ, запрещено оставлять транспорт:

  • на пешеходных переходах,
  • в местах остановки общественного транспорта,
  • на трамвайных путях,
  • в тоннелях.

Также стоит обращать внимание на дорожные знаки, регулирующие парковку в конкретном месте. Если автомобиль окажется припаркован с нарушением, его эвакуируют. Вернуть машину можно после оплаты штрафа (от 500 до 5000 рублей в зависимости от региона), а также покрытия расходов на эвакуацию и хранение.

Эвакуация за отсутствие водительских прав

Ещё одна веская причина для отправки автомобиля на штрафстоянку — отсутствие у водителя прав. Если человек сел за руль без водительского удостоверения, его ждёт штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а машину заберут.

Эвакуация также предусмотрена, если водитель имеет права, но не может их предъявить. Это касается ситуаций, когда документы забыты дома или утеряны. Согласно статье 12.7 КоАП РФ, транспортное средство в таком случае будет задержано до предъявления документов и оплаты штрафа.

Как избежать проблем

Чтобы не столкнуться с эвакуацией автомобиля, водителям следует внимательно соблюдать правила парковки, следить за дорожными знаками и всегда иметь при себе документы. Это поможет избежать неприятных ситуаций и лишних расходов.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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