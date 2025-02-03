Производители экономят, а водители исправляют: зачем ставят второй минусовой провод

Многие автовладельцы уверены, что электрика в современных автомобилях не нуждается в доработке, ведь она должна работать безупречно с завода. Однако опытные автомобилисты придерживаются иного мнения и даже в новых машинах устанавливают дополнительный минусовой провод на аккумулятор. Зачем это нужно и как это влияет на работу АКБ?
Обычно аккумуляторная батарея среднего ценового сегмента служит около пяти лет. Однако на практике некоторые АКБ выходят из строя уже на второй год. Причин несколько:
В результате утром в мороз владелец может столкнуться с проблемой: аккумулятор не дает достаточного тока для запуска двигателя.
На старых автомобилях со временем ухудшается контакт между минусовым проводом и кузовом, что увеличивает сопротивление и снижает эффективность АКБ. В новых моделях производители зачастую экономят на сечении проводов, что также приводит к потере мощности.
Чтобы минимизировать сопротивление, опытные водители устанавливают дополнительный минусовой провод из меди, соединяя аккумулятор с мотором напрямую.
Это даёт несколько преимуществ:
Установка второго минусового провода — это простая и недорогая доработка, которая может значительно продлить срок службы аккумулятора и облегчить запуск двигателя. Особенно это актуально для автомобилей, эксплуатируемых в холодном климате или имеющих проблемы с электрикой.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направлении, обратном направлению тока при разряде.
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