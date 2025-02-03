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Производители экономят, а водители исправляют: зачем ставят второй минусовой провод

Авто

Многие автовладельцы уверены, что электрика в современных автомобилях не нуждается в доработке, ведь она должна работать безупречно с завода. Однако опытные автомобилисты придерживаются иного мнения и даже в новых машинах устанавливают дополнительный минусовой провод на аккумулятор. Зачем это нужно и как это влияет на работу АКБ?

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Почему аккумулятор разряжается быстрее

Обычно аккумуляторная батарея среднего ценового сегмента служит около пяти лет. Однако на практике некоторые АКБ выходят из строя уже на второй год. Причин несколько:

  1. Редкое использование автомобиля — если машина часто простаивает, аккумулятор постепенно теряет заряд.
  2. Дополнительные устройства — системы, потребляющие электричество в режиме ожидания, ускоряют разряд.
  3. Зимняя эксплуатация — в холодное время года запуск мотора требует больше энергии, а слабый аккумулятор может просто не справиться.

В результате утром в мороз владелец может столкнуться с проблемой: аккумулятор не дает достаточного тока для запуска двигателя.

Почему устанавливают дополнительный провод

На старых автомобилях со временем ухудшается контакт между минусовым проводом и кузовом, что увеличивает сопротивление и снижает эффективность АКБ. В новых моделях производители зачастую экономят на сечении проводов, что также приводит к потере мощности.

Чтобы минимизировать сопротивление, опытные водители устанавливают дополнительный минусовой провод из меди, соединяя аккумулятор с мотором напрямую.

Это даёт несколько преимуществ:

  • Улучшенный запуск двигателя, особенно в холодное время года.
  • Более быстрая зарядка аккумулятора от генератора.
  • Снижение потерь напряжения, что положительно сказывается на работе электрооборудования.

Стоит ли устанавливать дополнительный провод

Установка второго минусового провода — это простая и недорогая доработка, которая может значительно продлить срок службы аккумулятора и облегчить запуск двигателя. Особенно это актуально для автомобилей, эксплуатируемых в холодном климате или имеющих проблемы с электрикой.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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