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Владельцы этих автомобилей платят больше всех: запчасти рекордно подорожали

3:09
Авто

Цены на автозапчасти в России продолжают расти, и это неудивительно, учитывая экономическую ситуацию и изменения на рынке. Эксперты называют две основные причины: ослабление курса рубля и ухудшение условий поставок. Эти факторы напрямую влияют на стоимость деталей, особенно для иномарок.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Влияние курса валют на стоимость запчастей

Алексей Бредихин, директор Группы рейтингов финансовых институтов АКРА, CFA, поясняет, что среднегодовой курс доллара в 2024 году вырос на 15% по сравнению с 2023-м, а евро — на 14%. Такое изменение курсов неизбежно отразилось на цене импортных автозапчастей.

Дополнительно ситуацию осложнили ужесточенные санкции, влияющие на внешнеэкономические расчеты и физические поставки. Из-за этого логистика стала дороже и сложнее, что также привело к росту цен.

Как изменились цены на КАСКО и выплаты по страховым случаям

Несмотря на удорожание запчастей, средняя стоимость полиса КАСКО за девять месяцев 2024 года не изменилась и составила 25,5 тыс. рублей (в 2023 году — 26,3 тыс. рублей). Это объясняется увеличением популярности мини-КАСКО — полисов с ограниченным страховым покрытием. Однако выплаты по страховым случаям выросли существенно: средний размер компенсации за девять месяцев 2024 года достиг 189 тыс. рублей (против 155 тыс. рублей в 2023 году).

Старший управляющий продуктом департамента розничного страхования РЕСО-Гарантия Павел Яковлев, отмечает, что средняя выплата по КАСКО для легковых автомобилей увеличилась на 34%, и основной причиной этого стал рост стоимости запчастей.

Какие запчасти подорожали сильнее всего

Подорожание автозапчастей коснулось всех марок, но в разной степени. Эксперты отмечают следующие показатели роста цен в 2024 году:

  • Европейские автомобили — 53%
  • Китайские автомобили — 33%
  • Российские автомобили — 19%
  • Корейские автомобили — 22%

Наибольшее удорожание наблюдается у деталей таких брендов, как Opel, Volkswagen, Peugeot, Skoda, AUDI и китайской марки VOYAH.

Чего ждать в будущем

По данным экспертов лизинговой компании "ГТК Авто", подорожание автозапчастей — ожидаемый процесс. На рынок влияет множество факторов: курс валют, логистические проблемы, возможность расчетов с поставщиками. В среднем за 2024 год цены выросли на 20-30%, но прогнозировать дальнейшую динамику сложно. Если внешнеэкономическая ситуация стабилизируется, рост цен может замедлиться.

Уточнения

Ка́ско — страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Не включает в себя страхование перевозимого имущества (карго, англ. cargo), ответственности перед третьими лицами, жизни и здоровья пассажиров и т. д.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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