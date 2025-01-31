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Раньше пропалывали, теперь готовим: как использовать сорняки в кулинарии

1:55
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Задумывались ли вы, что привычные сорняки могут стать не только врагами на грядках, но и полезными ингредиентами на вашей кухне? Многие дикорастущие растения богаты витаминами и минералами, способными разнообразить рацион и укрепить здоровье.

Одуванчики
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Одуванчики

Какие сорняки можно употреблять в пищу

  • Одуванчик: съедобны все части растения. Молодые листья добавляют в салаты, из цветков варят варенье, а корни используют как заменитель кофе.
  • Крапива двудомная: молодые побеги крапивы богаты витаминами C и K. После ошпаривания кипятком их можно добавлять в супы, салаты и пироги.
  • Лопух большой: молодые стебли и весенние корни лопуха съедобны. Корни можно употреблять сырыми, добавляя их в салаты, или варить, мариновать и тушить.
  • Звездчатка средняя: известная как мокрица, эта трава подходит для салатов и бутербродов благодаря своему мягкому вкусу.
  • Сныть обыкновенная: молодые листья сныти можно использовать в салатах, супах и как начинку для пирогов.

Как правильно собирать и готовить съедобные сорняки

  1. Идентификация: убедитесь, что вы точно определили растение и уверены в его съедобности.
  2. Место сбора: собирайте растения вдали от дорог и промышленных зон, чтобы избежать загрязнения.
  3. Время сбора: молодые побеги и листья обычно наиболее нежные и питательные.
  4. Подготовка: тщательно промойте собранные растения. Некоторые из них требуют термической обработки для удаления горечи или нейтрализации раздражающих веществ.

Включение дикорастущих растений в рацион не только разнообразит меню, но и поможет открыть новые вкусы, обогащая организм полезными веществами.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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