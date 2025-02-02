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Задиры, нагар, трещины: что можно увидеть в двигателе без разбора

2:55
Авто

Эндоскопия — один из самых точных и эффективных методов диагностики двигателя внутреннего сгорания. Этот способ позволяет без разборки осмотреть состояние цилиндров, клапанов, катализатора, турбины и других ключевых узлов автомобиля. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, когда эндоскопия действительно необходима и как она помогает избежать дорогостоящего ремонта.

двигатель Chevrolet Cruze
Фото: Wikipedia by Tabercil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
двигатель Chevrolet Cruze

Когда стоит проводить эндоскопию двигателя

1. Пропуски зажигания и нестабильная работа цилиндра

Если мотор "троит", сначала проверяют свечи и систему зажигания. Если на свече проблемного цилиндра нет повреждений и нагара, эндоскопия поможет осмотреть его изнутри и выявить задиры или прогоревший клапан.

2. Повышенный расход масла ("масложор")

Если двигатель потребляет слишком много масла, возможно, на стенках цилиндров появились задиры, препятствующие нормальной работе поршневых колец. Это приводит к попаданию масла в камеры сгорания и увеличению количества картерных газов.

3. Проверка двигателя перед покупкой авто

Не все продавцы соглашаются на эндоскопию, но если сделка серьезная, а владелец уверен в состоянии машины, эта процедура станет аргументом в пользу покупки. Она позволяет обнаружить скрытые дефекты и избежать проблем после приобретения.

4. Диагностика каталитического нейтрализатора

Катализатор, расположенный близко к двигателю, со временем разрушается, а его частицы могут повредить цилиндры. Если у модели есть риск такой неисправности (об этом можно узнать из отзывов владельцев), стоит периодически проверять катализатор через отверстие, оставшееся после снятия кислородного датчика. Наличие трещин и выбоин — повод для замены.

5. Осмотр впускного коллектора и клапанов

С годами на впускных клапанах образуется слой нагара, особенно у двигателей с непосредственным впрыском. Эндоскопия позволяет заглянуть в коллектор и оценить загрязненность клапанов, чтобы вовремя провести очистку.

6. Диагностика турбокомпрессора

Эндоскопия дает возможность проверить состояние лопастей турбины, соплового аппарата и клапана перепуска выхлопных газов. Для этого камера вводится в отсоединенные патрубки компрессора.

Почему эндоскопия — полезный метод диагностики

Этот способ позволяет обнаружить скрытые неисправности без разборки двигателя. Он особенно полезен при появлении симптомов поломки, перед покупкой автомобиля и для периодической проверки таких узлов, как катализатор, впускные клапаны и турбина. Регулярная диагностика помогает избежать серьезных проблем и продлить срок службы двигателя.

Уточнения

Эндоско́п — устройство из группы оптических приборов различного назначения. Различают медицинские и технические эндоскопы. Технические эндоскопы (бороскопы) используются для осмотра труднодоступных полостей машин и оборудования при техническом обслуживании и оценке работоспособности (лопатки турбин, цилиндры двигателей внутреннего сгорания, оценка состояния трубопроводов и так далее).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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