Как узнать, что турбина умирает? Простые способы проверки

2:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобили с турбированными двигателями завоевывают популярность благодаря экономичности и экологичности. Однако такие моторы требуют более сложного обслуживания, поскольку турбина работает под высокими нагрузками и температурами. Нарушение регламента ТО и использование некачественного масла могут существенно сократить ее срок службы.

Фото: wikipedia by X-Ray91270, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ двигатель

Выявить неисправности турбокомпрессора при покупке подержанного авто сложно, но эксперты сервиса "СберАвто" рассказали "Российской газете", на что стоит обратить внимание.

1. Потеря мощности и проблемы с ускорением

Если машина разгоняется вяло, а двигатель не сразу реагирует на нажатие педали газа, возможно, есть утечка воздуха в системе наддува или неисправность турбины. Обратная ситуация — слишком резкий разгон — может указывать на вмешательство в настройки наддува. Это не только снижает ресурс двигателя, но и повышает риск перегрева.

2. Посторонние звуки при работе двигателя

Свист при разгоне может сигнализировать о разгерметизации впускного тракта или износе лопастей компрессора.

Глухой вой или скрип часто связан с износом подшипников турбины.

3. Необычный дым из выхлопной трубы

Голубой дым указывает на попадание масла в камеру сгорания — возможная причина в изношенных уплотнениях турбокомпрессора.

Чёрный дым говорит о слишком богатой топливной смеси, что может быть следствием неисправности системы подачи воздуха или повреждения турбины.

4. Следы ремонта или утечек

При осмотре автомобиля обратите внимание на:

Покрашенный корпус турбины — это может скрывать следы перегрева или коррозии.

Масляные подтёки на соединениях — возможна негерметичность системы из-за изношенных прокладок или поврежденного корпуса.

Следы охлаждающей жидкости под машиной могут сигнализировать о проблемах в системе охлаждения.

Все эти признаки могут привести к снижению эффективности двигателя и повышенному расходу топлива.

5. История обслуживания

Обязательно изучите записи о ремонте турбокомпрессора. Узнайте, какие запчасти использовались и где проводились работы. Также обратите внимание на регулярность замены масла — если она нарушалась, смазка подшипников могла ухудшиться.

Как избежать проблем при покупке

Чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом, перед покупкой автомобиля с турбомотором рекомендуется: Внимательно осмотреть двигатель на наличие подтёков и следов ремонта. Оценить динамику разгона во время тест-драйва. Провести профессиональную диагностику, чтобы выявить скрытые неисправности.

Следуя этим советам, вы сможете избежать неприятных сюрпризов и выбрать надежный автомобиль!