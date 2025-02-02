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Ошибки, которые стоят дорого: что нельзя делать с подвеской

2:23
Авто

Подвеска — одна из самых уязвимых частей автомобиля. Ее ремонт может обойтись в круглую сумму, но этого легко избежать, если соблюдать несколько простых рекомендаций. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала "Российской газете", как продлить срок службы подвески и избежать дорогостоящих поломок.

Автомобильная дорога зимой
Фото: commons.wikimedia. org by Z22, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автомобильная дорога зимой

1. Избегайте плохих дорог

Ямы, выбоины и другие неровности — главные враги подвески. Несмотря на очевидность этого совета, многие водители пренебрегают качеством дороги. Если покрытие оставляет желать лучшего, снижайте скорость и старайтесь аккуратно объезжать препятствия.

2. Не перегружайте автомобиль

Каждая машина имеет установленный предел нагрузки, указанный в технической документации. Избыточный вес создает дополнительное давление на пружины, амортизаторы и шаровые опоры, что ускоряет их износ.

3. Следите за состоянием деталей

Одна неисправная деталь способна вызвать цепную реакцию поломок. Например, сломанная шаровая опора может повредить рычаги и амортизаторы, что приведет к еще более дорогому ремонту. Не откладывайте замену изношенных элементов.

4. Очищайте подвеску от грязи

Песок, грязь, соль и химические реагенты, скапливающиеся на подвеске, провоцируют коррозию. Особенно важно регулярно промывать днище автомобиля в зимний период и после поездок по грунтовым дорогам.

5. Контролируйте давление в шинах

Неправильное давление в шинах приводит к неравномерному распределению нагрузки на подвеску. Если оно слишком низкое или высокое, увеличиваются вибрации, которые негативно влияют на амортизаторы и шаровые опоры.

Итог: забота о подвеске = безопасность и экономия

Регулярное техническое обслуживание подвески не только помогает избежать крупных трат на ремонт, но и повышает безопасность движения. Ведь от ее состояния напрямую зависят управляемость автомобиля, длина тормозного пути и общий комфорт вождения. Соблюдая эти простые правила, вы сможете продлить срок службы подвески, снизить расходы на ремонт и сделать поездки комфортнее.

Уточнения

Амортиза́тор — устройство для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также корпуса самого транспортного средства, посредством превращения механической энергии движения (колебаний) в тепловую.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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