Китайские грузовики против российских: кто выиграл

Рынок новых грузовых автомобилей в России по итогам 2024 года сократился на 14%. Однако даже с этим снижением объем продаж остается впечатляющим — 124 тысячи машин, что значительно больше, чем в любой европейской стране. Для сравнения: в Германии в прошлом году продано 60 тысяч грузовиков, во Франции — 43 тысячи, а в Великобритании — всего 39 тысяч.
Самая популярная категория на российском рынке — седельные тягачи, на которые приходится более 40% всех продаж. За ними следуют:
Доля китайских брендов среди новых грузовиков достигла 63%, что даже выше, чем в сегменте легковых автомобилей. Отечественные производители занимают 28% рынка.
По данным аналитиков, около 12% новых грузовиков зарегистрированы на физических лиц. Это может свидетельствовать о росте числа индивидуальных предпринимателей и небольших компаний, закупающих транспорт для работы.
Любопытный факт: 99% новых грузовиков в России оснащены дизельными двигателями. Это неудивительно, ведь дизель остается главным топливом для коммерческого транспорта.
Грузовой автомобиль — автомобиль, предназначенный для перевозки грузов в кузове или на грузовой платформе. Для обобщённого обозначения машин, созданных на базе грузового автомобиля, некоторыми используется термин грузовая техника.