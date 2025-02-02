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Китайские грузовики против российских: кто выиграл

1:35
Авто

Рынок новых грузовых автомобилей в России по итогам 2024 года сократился на 14%. Однако даже с этим снижением объем продаж остается впечатляющим — 124 тысячи машин, что значительно больше, чем в любой европейской стране. Для сравнения: в Германии в прошлом году продано 60 тысяч грузовиков, во Франции — 43 тысячи, а в Великобритании — всего 39 тысяч.

Самосвал Shacman
Фото: flickr.com by order_242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самосвал Shacman

Лидеры сегмента: тягачи, спецтехника и самосвалы

Самая популярная категория на российском рынке — седельные тягачи, на которые приходится более 40% всех продаж. За ними следуют:

  • Спецтехника — 18,7%
  • Самосвалы — 18,5%
  • Фургоны и бортовые грузовики — по 11%

Доля китайских брендов среди новых грузовиков достигла 63%, что даже выше, чем в сегменте легковых автомобилей. Отечественные производители занимают 28% рынка.

Кто покупает грузовики

По данным аналитиков, около 12% новых грузовиков зарегистрированы на физических лиц. Это может свидетельствовать о росте числа индивидуальных предпринимателей и небольших компаний, закупающих транспорт для работы.

  • Дизель — без вариантов

Любопытный факт: 99% новых грузовиков в России оснащены дизельными двигателями. Это неудивительно, ведь дизель остается главным топливом для коммерческого транспорта.

Уточнения

Грузовой автомобиль — автомобиль, предназначенный для перевозки грузов в кузове или на грузовой платформе. Для обобщённого обозначения машин, созданных на базе грузового автомобиля, некоторыми используется термин грузовая техника.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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