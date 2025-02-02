Штраф 500 рублей или хуже? Какие проблемы с шинами не прощают

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Хотя в России техосмотр для личных автомобилей отменен, водитель по-прежнему несет полную ответственность за техническое состояние своей машины. Инспектор ГАИ может провести визуальный осмотр автомобиля при проверке документов, и особое внимание он, скорее всего, обратит на колеса — ведь их состояние легко определить без сложных инструментов.

Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Замена колеса

Когда запрещено движение

Согласно пункту 2.3.1 ПДД, эксплуатация автомобиля запрещена только при неисправности тормозной системы, рулевого управления, осветительных приборов в темное время суток и стеклоочистителей в условиях осадков. В остальных случаях водитель может доехать до места ремонта, соблюдая осторожность. Самое строгое наказание за выявленные неисправности колес — штраф 500 рублей или предупреждение.

Какие нарушения могут привлечь внимание инспектора

Несоответствие сезона. Летом запрещено ездить на шипованной резине, зимой — на летних покрышках. Также шипованная резина должна быть установлена на обеих осях автомобиля. Если инспектор остановил вас из-за этого, можно попытаться объяснить, что вы едете на замену резины. Однако избежать штрафа в 500 рублей это не всегда поможет.

Износ протектора. По ПДД минимальная глубина протектора составляет 1,6 мм для летней резины и 4 мм для зимней. Если она ниже, штраф неизбежен. Размерность шин. Установка покрышек, сильно отличающихся от рекомендованных, может вызвать вопросы. Незначительное отклонение (например, 195/65R15 вместо 185/65R15 на Kia Rio) обычно не приводит к штрафу, но серьезные расхождения могут стать поводом для административного взыскания. Возраст шин. Закон не запрещает использование старых покрышек, но спустя 10 лет они теряют эластичность и становятся потенциально опасными. Однако инспектор на дороге не будет проверять дату выпуска резины. Повреждения шин. "Грыжи" — вздутия на боковине — указывают на внутреннее повреждение корда. Это может привести к разрыву шины, поэтому такие колеса лучше заменить или хотя бы установить назад. Крепление колес. Недостающий болт или гайка — серьезный риск. Если у автомобиля три точки крепления (например, у Smart), движение крайне опасно. Если их четыре, можно осторожно добраться до дома. При пяти или шести болтах потеря одной гайки менее критична. Инспектор может заметить эту проблему только на автомобилях со стальными дисками без декоративных колпаков.

Безопасность прежде всего

Даже если штраф за неисправные колеса невелик, стоит помнить, что исправность шин — это прежде всего ваша безопасность. Износ, повреждения или неправильная установка могут привести к аварии, последствия которой будут куда серьезнее, чем административное взыскание.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств.



