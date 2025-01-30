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Б/у автомобили бьют рекорды продаж: какие бренды в фаворитах у россиян

3:14
Авто

По итогам 2024 года рынок подержанных автомобилей в России достиг рекордных 6,95 трлн рублей. Это уже девятый год подряд, когда финансовая емкость вторичного рынка продолжает расти.

Покупка автомобиля
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка автомобиля

Аналитики отмечают, что затраты на покупку б/у автомобилей выросли на 19% по сравнению с 2023 годом. Главные причины — рост средней цены на 13% и увеличение объема продаж на 6%.

Какие автомобили покупали чаще всего

Наибольший спрос пришелся на автомобили старше 10 лет — на них потратили 2,76 трлн рублей, что составляет 39,8% от всех расходов.

  • Машины от 5 до 9 лет заняли 31,5% от общих затрат.
  • Автомобили до 5 лет оказались наименее востребованными — на них потратили 2 трлн рублей (28,7%).

Какие марки лидируют

Несмотря на то, что европейские автомобили остаются самыми популярными и принесли 2,46 трлн рублей продаж, динамика на рынке изменилась, сообщают Известия.

Больше всего выросли затраты на подержанные автомобили китайских марок — на 2,3 раза по сравнению с 2023 годом. Россияне потратили на них 273,2 млрд рублей, но пока их доля в общем обороте остается небольшой — 3,9%.

SUV продолжают доминировать

Наиболее востребованными остаются кроссоверы и внедорожники. В 2024 году на автомобили сегмента SUV было потрачено 3,31 трлн рублей, что составляет 47,6% от всех расходов.

Второе место заняли автомобили B-класса — 1,15 трлн рублей.

Какие модели были самыми популярными

В 2024 году на вторичном рынке иностранных автомобилей произошла смена лидера.

  • Kia Rio стала бестселлером года среди подержанных иномарок.
  • Ford Focus, который долгое время занимал первое место, опустился на третью строчку.

Рост продаж подержанных китайских авто

Еще один интересный тренд — увеличение предложений по продаже китайских автомобилей. Несмотря на то, что доля китайских машин в сегменте авто с пробегом пока невелика, ситуация меняется.

В категории автомобилей до 5 лет китайские бренды уже занимают 21% рынка, уступая только немецким маркам.

Что ждать от рынка в 2025 году

Аналитики прогнозируют, что тенденция роста продаж подержанных автомобилей сохранится. Основные факторы, которые будут влиять на рынок:

  • Дальнейший рост цен на новые автомобили.
  • Увеличение доли китайских брендов среди подержанных машин.
  • Стабильный спрос на кроссоверы и внедорожники.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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