Б/у автомобили бьют рекорды продаж: какие бренды в фаворитах у россиян

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По итогам 2024 года рынок подержанных автомобилей в России достиг рекордных 6,95 трлн рублей. Это уже девятый год подряд, когда финансовая емкость вторичного рынка продолжает расти.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Аналитики отмечают, что затраты на покупку б/у автомобилей выросли на 19% по сравнению с 2023 годом. Главные причины — рост средней цены на 13% и увеличение объема продаж на 6%.

Какие автомобили покупали чаще всего

Наибольший спрос пришелся на автомобили старше 10 лет — на них потратили 2,76 трлн рублей, что составляет 39,8% от всех расходов.

Машины от 5 до 9 лет заняли 31,5% от общих затрат.

Автомобили до 5 лет оказались наименее востребованными — на них потратили 2 трлн рублей (28,7%).

Какие марки лидируют

Несмотря на то, что европейские автомобили остаются самыми популярными и принесли 2,46 трлн рублей продаж, динамика на рынке изменилась, сообщают Известия.

Больше всего выросли затраты на подержанные автомобили китайских марок — на 2,3 раза по сравнению с 2023 годом. Россияне потратили на них 273,2 млрд рублей, но пока их доля в общем обороте остается небольшой — 3,9%.

SUV продолжают доминировать

Наиболее востребованными остаются кроссоверы и внедорожники. В 2024 году на автомобили сегмента SUV было потрачено 3,31 трлн рублей, что составляет 47,6% от всех расходов.

Второе место заняли автомобили B-класса — 1,15 трлн рублей.

Какие модели были самыми популярными

В 2024 году на вторичном рынке иностранных автомобилей произошла смена лидера.

Kia Rio стала бестселлером года среди подержанных иномарок.

Ford Focus, который долгое время занимал первое место, опустился на третью строчку.

Рост продаж подержанных китайских авто

Еще один интересный тренд — увеличение предложений по продаже китайских автомобилей. Несмотря на то, что доля китайских машин в сегменте авто с пробегом пока невелика, ситуация меняется.

В категории автомобилей до 5 лет китайские бренды уже занимают 21% рынка, уступая только немецким маркам.

Что ждать от рынка в 2025 году

Аналитики прогнозируют, что тенденция роста продаж подержанных автомобилей сохранится. Основные факторы, которые будут влиять на рынок:

Дальнейший рост цен на новые автомобили.

Увеличение доли китайских брендов среди подержанных машин.

Стабильный спрос на кроссоверы и внедорожники.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

