Б/у автомобили бьют рекорды продаж: какие бренды в фаворитах у россиян

По итогам 2024 года рынок подержанных автомобилей в России достиг рекордных 6,95 трлн рублей. Это уже девятый год подряд, когда финансовая емкость вторичного рынка продолжает расти.
Аналитики отмечают, что затраты на покупку б/у автомобилей выросли на 19% по сравнению с 2023 годом. Главные причины — рост средней цены на 13% и увеличение объема продаж на 6%.
Наибольший спрос пришелся на автомобили старше 10 лет — на них потратили 2,76 трлн рублей, что составляет 39,8% от всех расходов.
Несмотря на то, что европейские автомобили остаются самыми популярными и принесли 2,46 трлн рублей продаж, динамика на рынке изменилась, сообщают Известия.
Больше всего выросли затраты на подержанные автомобили китайских марок — на 2,3 раза по сравнению с 2023 годом. Россияне потратили на них 273,2 млрд рублей, но пока их доля в общем обороте остается небольшой — 3,9%.
Наиболее востребованными остаются кроссоверы и внедорожники. В 2024 году на автомобили сегмента SUV было потрачено 3,31 трлн рублей, что составляет 47,6% от всех расходов.
Второе место заняли автомобили B-класса — 1,15 трлн рублей.
В 2024 году на вторичном рынке иностранных автомобилей произошла смена лидера.
Еще один интересный тренд — увеличение предложений по продаже китайских автомобилей. Несмотря на то, что доля китайских машин в сегменте авто с пробегом пока невелика, ситуация меняется.
В категории автомобилей до 5 лет китайские бренды уже занимают 21% рынка, уступая только немецким маркам.
Аналитики прогнозируют, что тенденция роста продаж подержанных автомобилей сохранится. Основные факторы, которые будут влиять на рынок:
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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