Китайские власти призывают менять электровелосипеды: опасность, о которой не говорили

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Китайское правительство призывает граждан обменивать старые электровелосипеды с литий-ионными батареями на новые модели, оснащенные герметичными свинцово-кислотными аккумуляторами (SLA). Эта инициатива направлена на повышение безопасности и снижение рисков, связанных с возгоранием литий-ионных батарей.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электровелосипед

Популярность электровелосипедов в Китае

В городах Китая электровелосипеды являются основным средством передвижения для многих семей и молодых людей. По оценкам, около 350 миллионов электрических двухколесных транспортных средств используются на дорогах и велосипедных дорожках страны. Хотя по закону такие велосипеды должны быть оснащены педалями и иметь максимальную скорость 25 км/ч, многие пользователи снимают педали, превращая их в скутеры.

Преимущества и недостатки свинцово-кислотных аккумуляторов

SLA-батареи, такие как Absorbed Glass Mat (AGM), применяются в китайских электровелосипедах уже десятилетиями. Несмотря на то, что они тяжелее и менее энергоемкие по сравнению с литий-ионными аналогами, их безопасность и надежность делают их предпочтительным выбором для многих производителей и потребителей.

Обеспокоенность по поводу литий-ионных батарей

В последние годы в Китае наблюдается переход от AGM-батарей к более легким и долговечным литий-ионным аккумуляторам. Однако редкие, но серьезные случаи возгорания литий-ионных батарей вызвали обеспокоенность.

В ответ на это правительство ввело новые стандарты безопасности для таких батарей и начало продвигать использование AGM-батарей на внутреннем рынке. Крупные производители, такие как Yadea и NIU, выпускают модели с AGM-батареями для внутреннего рынка, экспортируя при этом электровелосипеды с литий-ионными батареями за рубеж.

Новая политика Министерства коммерции Китая

Министерство коммерции Китая (MOC) объявило о новых мерах, направленных на стимулирование обмена электровелосипедов с литий-ионными батареями на модели с AGM. Эта политика включает субсидии, помогающие гражданам приобретать новые, более безопасные модели.

Сданные в обмен электровелосипеды будут отправлены на разборку и переработку, что поможет устранить старые транспортные средства с потенциальными рисками.

Альтернативы: натрий-ионные батареи

Чтобы преодолеть ограничения как свинцово-кислотных, так и литий-ионных батарей, некоторые компании, такие как Yadea, продвигают натрий-ионные аккумуляторы. Они обладают безопасностью свинцово-кислотных батарей, но предлагают лучшую энергоемкость и срок службы, приближающийся к литий-ионным аналогам.

Хотя стоимость натрий-ионных батарей пока остается высокой, ожидается, что инвестиции в их производство помогут снизить цены в ближайшие годы.

Китай активно работает над повышением безопасности электровелосипедов, предлагая гражданам обменивать старые модели с литий-ионными батареями на новые с более безопасными AGM-аккумуляторами. Параллельно развиваются альтернативные технологии, такие как натрий-ионные батареи, которые могут стать следующим шагом в эволюции электровелосипедов.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

