Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Bloomberg сообщил о преодолении дефицита юаней в России
Многоженец, называющий себя спасителем демографии, снова стал отцом: это уже 30-й ребёнок в семье
Подводный гигант пробуждается: вулкан Аксиал готов к извержению — что скрывает океанская глубина
Обновлённый Opel Astra: новые характеристики и цена
Тарологи и экстрасенсы в России оказались под угрозой: кроме запрета деятельности они могут получить тюремный срок
Рассказываем, как получить максимум картофеля с минимальной площади
Является ли остеоартрит противопоказанием для ходьбы?
Эти продукты усиливают пигментацию: срочно исключите их из рациона
Росстат: хлеб подорожал на 13,2% за год

Китайские власти призывают менять электровелосипеды: опасность, о которой не говорили

3:32
Авто

Китайское правительство призывает граждан обменивать старые электровелосипеды с литий-ионными батареями на новые модели, оснащенные герметичными свинцово-кислотными аккумуляторами (SLA). Эта инициатива направлена на повышение безопасности и снижение рисков, связанных с возгоранием литий-ионных батарей.

Электровелосипед
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электровелосипед

Популярность электровелосипедов в Китае

В городах Китая электровелосипеды являются основным средством передвижения для многих семей и молодых людей. По оценкам, около 350 миллионов электрических двухколесных транспортных средств используются на дорогах и велосипедных дорожках страны. Хотя по закону такие велосипеды должны быть оснащены педалями и иметь максимальную скорость 25 км/ч, многие пользователи снимают педали, превращая их в скутеры.

Преимущества и недостатки свинцово-кислотных аккумуляторов

SLA-батареи, такие как Absorbed Glass Mat (AGM), применяются в китайских электровелосипедах уже десятилетиями. Несмотря на то, что они тяжелее и менее энергоемкие по сравнению с литий-ионными аналогами, их безопасность и надежность делают их предпочтительным выбором для многих производителей и потребителей.

Обеспокоенность по поводу литий-ионных батарей

В последние годы в Китае наблюдается переход от AGM-батарей к более легким и долговечным литий-ионным аккумуляторам. Однако редкие, но серьезные случаи возгорания литий-ионных батарей вызвали обеспокоенность.

В ответ на это правительство ввело новые стандарты безопасности для таких батарей и начало продвигать использование AGM-батарей на внутреннем рынке. Крупные производители, такие как Yadea и NIU, выпускают модели с AGM-батареями для внутреннего рынка, экспортируя при этом электровелосипеды с литий-ионными батареями за рубеж.

Новая политика Министерства коммерции Китая

Министерство коммерции Китая (MOC) объявило о новых мерах, направленных на стимулирование обмена электровелосипедов с литий-ионными батареями на модели с AGM. Эта политика включает субсидии, помогающие гражданам приобретать новые, более безопасные модели.

Сданные в обмен электровелосипеды будут отправлены на разборку и переработку, что поможет устранить старые транспортные средства с потенциальными рисками.

Альтернативы: натрий-ионные батареи

Чтобы преодолеть ограничения как свинцово-кислотных, так и литий-ионных батарей, некоторые компании, такие как Yadea, продвигают натрий-ионные аккумуляторы. Они обладают безопасностью свинцово-кислотных батарей, но предлагают лучшую энергоемкость и срок службы, приближающийся к литий-ионным аналогам.

Хотя стоимость натрий-ионных батарей пока остается высокой, ожидается, что инвестиции в их производство помогут снизить цены в ближайшие годы.

Китай активно работает над повышением безопасности электровелосипедов, предлагая гражданам обменивать старые модели с литий-ионными батареями на новые с более безопасными AGM-аккумуляторами. Параллельно развиваются альтернативные технологии, такие как натрий-ионные батареи, которые могут стать следующим шагом в эволюции электровелосипедов.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Правда ТВ
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить Видео 
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы
Садоводство, цветоводство
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Последние материалы
Независимые западные мозговые центры спрогнозировали негативный сценарий для Украины. 
Разборные или цельные: выбираем гантели для домашних тренировок
Почему зимой увеличивается расход топлива
Тайны лунных морей: почему Луна может быть активной даже сегодня
Сочные куриные отбивные в мультиварке: как добиться идеальной нежности и аромата
Африка трещит: учёные предсказывают рождение нового океана
Одна система "Орешник" в Белоруссии способна охладить Польшу: как это возможно?
5 мест в Териберке, которые нужно посетить
Устаревший телевизор? Вот как сделать его умным с помощью USB
Политический кризис в Словакии: кто стоит за протестами?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.