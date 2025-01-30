Почему в машине должно быть больше одного человека: новые правила на дорогах Европы

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В условиях нарастающей транспортной перегруженности мегаполисов, власти ищут эффективные решения для снижения пробок. Одним из предложений является ограничение на передвижение автомобилей с одним водителем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Салон автомобиля

Проблема одиночных поездок

Многие водители ежедневно сталкиваются с заторами в часы пик, что приводит к значительным потерям времени. Например, в крупных городах Европы водители теряют до 13 часов в неделю в пробках, что эквивалентно почти 23 дням в год.

Предложение испанских властей

Генеральный директор Транспортной инспекции Испании Пере Наварро отметил, что ситуация на дорогах достигла критической точки. По его словам, в 80% автомобилей в крупных городах находится только один человек. Он предложил ввести правило, согласно которому в каждом автомобиле должно быть минимум два пассажира.

"В нынешнем XXI веке это не должно быть невозможным", — подчеркнул Наварро.

Преимущества совместных поездок

Увеличение количества пассажиров в автомобиле может привести к снижению числа машин на дорогах, уменьшению количества аварий, экономии на топливе и сокращению выбросов вредных веществ.

Меры поощрения

Для стимулирования совместных поездок предлагается предоставлять субсидии от местных властей. Также рассматриваются успешные примеры из других стран, такие как сервис аренды автомобилей Kinto от Toyota, ориентированный на сотрудников крупных компаний.

"Наша задача — увеличить заполняемость автомобилей, а не их количество, поскольку дороги уже переполнены. Мы не можем говорить об изменении климата и выбросах, когда машины не помещаются в городах", — подчеркнул Наварро.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

