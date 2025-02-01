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Миллион за нарушение: этот водитель точно не ожидал такого наказания

3:15
Авто

Автомобильные штрафы могут достигать поистине астрономических сумм, особенно когда речь идет о серьезных нарушениях. Представляем восемь случаев, когда водители были оштрафованы на суммы, поражающие воображение.

Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Великобритания: 8 000 долларов за превышение скорости

Водитель был оштрафован на 8 000 долларов за превышение скорости. Он двигался со скоростью 276 км/ч в зоне с ограничением, что значительно превышало допустимые пределы. В Великобритании размер штрафа зависит от дохода нарушителя, что и привело к столь внушительной сумме.

Канада: 12 000 долларов за множественные нарушения

В провинции Онтарио водитель получил штраф в 12 000 долларов за превышение скорости и движение по запрещенной полосе. Дополнительно у него не было страховки и действующего водительского удостоверения, что усугубило наказание.

ОАЭ: 12 000 долларов за серию нарушений за один день

В Дубае водитель спортивного автомобиля накопил штрафы на сумму 12 000 долларов, совершив множество нарушений за один день. Камеры зафиксировали его превышение скорости на 12 участках дороги. В ОАЭ размер штрафа зависит от дохода нарушителя, а при серьезных нарушениях возможна конфискация автомобиля.

Финляндия: 100 000 долларов за превышение скорости

В Финляндии водитель был оштрафован на 100 000 долларов за превышение скорости. В этой стране штрафы рассчитываются исходя из дохода нарушителя, что приводит к столь высоким суммам для состоятельных граждан.

Швейцария: 290 000 долларов за превышение скорости

В Швейцарии водитель получил штраф в 290 000 долларов за превышение скорости. Как и в Финляндии, размер штрафа зависит от дохода нарушителя, что делает наказание особенно суровым для богатых людей.

Швеция: 1 000 000 долларов за опасное вождение

В Швеции водитель был оштрафован на 1 000 000 долларов за опасное вождение и превышение скорости. Страна известна своими строгими мерами по обеспечению безопасности на дорогах, и такие штрафы служат серьезным предупреждением для нарушителей.

США: 1 000 000 долларов за незаконные гонки

В США водитель был оштрафован на 1 000 000 долларов за участие в незаконных уличных гонках. В некоторых штатах подобные нарушения караются особенно строго, включая огромные штрафы и тюремные сроки.

Сингапур: 500 000 долларов за вождение в нетрезвом состоянии

В Сингапуре водитель получил штраф в 500 000 долларов за вождение в нетрезвом состоянии. Страна известна своими жесткими законами и нулевой толерантностью к подобным нарушениям.

Эти примеры демонстрируют, насколько серьезными могут быть последствия нарушений правил дорожного движения в разных странах. Соблюдение ПДД не только сохраняет жизнь и здоровье, но и помогает избежать значительных финансовых потерь.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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