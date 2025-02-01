Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД

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Многие водители считают, что мигающий зелёный сигнал — это сигнал к ускорению, чтобы успеть проскочить перекрёсток до красного света. Однако такой манёвр может привести к получению "письма счастья" с уведомлением о штрафе. Но законно ли это наказание и можно ли его оспорить?

Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Светофор и камера видеофиксации нарушений

Что говорят правила дорожного движения

Согласно пункту 6.2 ПДД России, жёлтый сигнал светофора запрещает движение транспортных средств. Исключение составляет ситуация, описанная в пункте 6.14: водитель может продолжить движение, если при включении жёлтого сигнала он не может безопасно остановиться без применения экстренного торможения.

Злоупотребление исключением

Некоторые водители используют это исключение как оправдание для проезда на жёлтый свет, что повышает риск ДТП. Особенно опасны ситуации, когда один автомобиль пытается проскочить на жёлтый, а другой начинает поворот, что может привести к столкновению.

Штрафы и возможность оспаривания

Формально, проезд на жёлтый сигнал является нарушением ПДД, за исключением упомянутых случаев. Штрафы за такое нарушение могут составлять от 1 до 5 тысяч рублей или привести к лишению прав на срок от 4 до 6 месяцев при повторных нарушениях. Однако водитель имеет право оспорить штраф в суде, ссылаясь на пункт 6.14.

Автоматическая фиксация нарушений

Из-за возможности обжалования штрафов за проезд на жёлтый свет, камеры автоматической фиксации нарушений настроены на фиксацию только проезда на красный сигнал. Это связано с опасениями увеличения количества судебных разбирательств.

Хотя проезд на жёлтый сигнал в определённых случаях допускается, злоупотребление этим исключением может привести к авариям и штрафам. Водителям следует быть внимательными и заранее снижать скорость при приближении к перекрёстку, чтобы избежать опасных ситуаций.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

