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Не спешите менять: 8 деталей автомобиля с неожиданно долгим сроком службы

4:06
Авто

Задумывались ли вы, что некоторые автомобильные запчасти способны служить дольше, чем указано в регламенте? Это особенно важно, когда замена детали невозможна из-за отсутствия нужной запчасти. Рассмотрим компоненты, которые могут прослужить дольше ожидаемого.

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

Воздушный фильтр

Срок службы воздушного фильтра зависит от условий эксплуатации автомобиля. В городах с загрязнённым воздухом фильтр изнашивается быстрее, тогда как в сельской местности он может служить дольше. Для оценки состояния фильтра извлеките его и осмотрите: если внутри накопилась пыль, удалите её пылесосом и аккуратно встряхните фильтр.

После такой очистки фильтр может прослужить ещё около двух месяцев. Однако не затягивайте с заменой, так как загрязнённый фильтр снижает подачу воздуха к двигателю, что ухудшает его работу на высоких оборотах.

Лампочки в фарах

Считается, что лампочки в фарах следует менять каждые два года, даже если они не перегорели, поскольку со временем их свет тускнеет. Однако на практике световой поток лампочек остаётся стабильным длительное время. Если свет фар ухудшился, причиной могут быть поцарапанные защитные стёкла. В таком случае поможет полировка фар, а сами лампочки могут служить дольше двух лет без заметного снижения яркости.

Ремень ГРМ и ролики

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) — ключевой элемент двигателя. Его ресурс зависит от состояния роликов, натяжителей и подшипников. При отсутствии посторонних шумов и видимых повреждений ремень ГРМ может прослужить дольше, чем указано в регламенте. Однако регулярная проверка этих компонентов обязательна, чтобы избежать серьёзных поломок.

Тормозные колодки

Срок службы тормозных колодок зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. При аккуратном вождении и использовании двигателя для торможения колодки могут служить дольше нормативного срока. Регулярно проверяйте их состояние и заменяйте при значительном износе.

Свечи зажигания

Стандартный интервал замены свечей зажигания составляет около 30 000 км пробега. Однако современные свечи с платиновыми или иридиевыми электродами способны работать до 100 000 км. Важно следить за работой двигателя: если нет пропусков зажигания и других проблем, свечи могут служить дольше.

Масляный фильтр

Масляный фильтр обычно меняют при каждой замене масла. Однако при использовании качественного масла и в благоприятных условиях эксплуатации фильтр может сохранять свои свойства дольше. Несмотря на это, рекомендуется придерживаться стандартного графика замены, чтобы обеспечить надёжную работу двигателя.

Амортизаторы

Ресурс амортизаторов зависит от качества дорог и стиля вождения. При аккуратной езде по хорошим дорогам амортизаторы могут служить дольше нормативного срока. Признаками износа являются ухудшение управляемости и посторонние шумы. Регулярно проверяйте их состояние и заменяйте при необходимости.

Аккумуляторная батарея

Средний срок службы аккумулятора составляет 3-5 лет. Однако при правильном обслуживании и умеренном климате батарея может работать дольше. Следите за уровнем электролита, чистотой клемм и избегайте глубоких разрядов, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

Помните, что указанные сроки замены запчастей являются рекомендованными. Фактический ресурс деталей зависит от множества факторов, включая условия эксплуатации и качество обслуживания. Регулярные проверки и своевременное обслуживание помогут продлить срок службы компонентов вашего автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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