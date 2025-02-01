Дороги, которые живут 70 лет: почему Россия не перенимает опыт США

Почему в России не строят бетонные дороги, как в США? Ведь в Америке более половины автотрасс выполнены из бетона, а их долговечность впечатляет.
Долговечность: Бетонные покрытия служат в 2-3 раза дольше асфальтовых. Если асфальт требует капитального ремонта через 8-10 лет, то бетонные дороги могут эксплуатироваться 20-30 лет без серьёзных вмешательств. В США и Западной Европе существуют трассы, которые используются без капитального ремонта 40-50 лет, а некоторые — даже 70-80 лет.
Несмотря на очевидные преимущества, в России бетонные дороги составляют лишь около 3% от общего числа. Причины этого кроются в следующих факторах:
Первая бетонная дорога появилась в США в 1893 году. Сегодня около 65% американских дорог выполнены из этого материала. В Европе первая бетонная трасса была построена в Германии около 85 лет назад, и с тех пор Германия лидирует в их строительстве. В России же такие дороги не получили широкого распространения.
Хотя бетонные дороги обладают значительными преимуществами в плане долговечности, их высокая стоимость, сложности в обслуживании и климатические особенности России препятствуют их широкому распространению.
Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.
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