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Дороги, которые живут 70 лет: почему Россия не перенимает опыт США

2:10
Авто

Почему в России не строят бетонные дороги, как в США? Ведь в Америке более половины автотрасс выполнены из бетона, а их долговечность впечатляет.

Человек идёт по дороге
Фото: unsplash.com by Tegan Mierle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек идёт по дороге

Преимущества бетонных дорог

Долговечность: Бетонные покрытия служат в 2-3 раза дольше асфальтовых. Если асфальт требует капитального ремонта через 8-10 лет, то бетонные дороги могут эксплуатироваться 20-30 лет без серьёзных вмешательств. В США и Западной Европе существуют трассы, которые используются без капитального ремонта 40-50 лет, а некоторые — даже 70-80 лет.

Почему бетонные дороги не прижились в России

Несмотря на очевидные преимущества, в России бетонные дороги составляют лишь около 3% от общего числа. Причины этого кроются в следующих факторах:

  • Высокая стоимость и сложность строительства: прокладка бетонных дорог требует специальной техники и материалов определённых марок, что увеличивает затраты.
  • Сложности в обслуживании и ремонте: бетонные покрытия труднее ремонтировать. В США можно встретить сильно потрескавшиеся бетонные дороги, которые не ремонтировались годами.
  • Климатические особенности: суровые зимы и частые циклы замерзания-оттаивания в России могут негативно влиять на состояние бетонных дорог, приводя к их быстрому разрушению.

Исторический контекст

Первая бетонная дорога появилась в США в 1893 году. Сегодня около 65% американских дорог выполнены из этого материала. В Европе первая бетонная трасса была построена в Германии около 85 лет назад, и с тех пор Германия лидирует в их строительстве. В России же такие дороги не получили широкого распространения.

Хотя бетонные дороги обладают значительными преимуществами в плане долговечности, их высокая стоимость, сложности в обслуживании и климатические особенности России препятствуют их широкому распространению.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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