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Камень из-под колес разбил лобовое: как собрать доказательства и получить компенсацию

2:21
Авто

Разбитое лобовое стекло из-за случайно вылетевшего из-под колес другого автомобиля камня — ситуация, знакомая многим водителям. Возникает вопрос: можно ли в таком случае рассчитывать на компенсацию ущерба?

Разбитое лобовое стекло в машине
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разбитое лобовое стекло в машине

Квалификация происшествия

Согласно пункту 1.2 Правил дорожного движения, подобный инцидент формально подпадает под определение дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Однако Верховный суд неоднократно постановлял, что такие случаи не являются ДТП, поскольку водитель не мог предвидеть и предотвратить вылет камня.

Страховые компании, в свою очередь, часто классифицируют подобные ситуации как "неявные ДТП", что исключает их из числа страховых случаев.

Возможность компенсации

Несмотря на сложность, получить компенсацию возможно. Для этого необходимо:

  • Установить и идентифицировать автомобиль, из-под колес которого вылетел камень.
  • Предоставить доказательства вины данного водителя.

Наиболее убедительным доказательством будет запись видеорегистратора, на которой четко зафиксирован момент попадания камня в ваше стекло.

Факторы, повышающие шансы на успех

Шансы на положительный исход дела увеличиваются, если:

  • Водитель нарушил ПДД (например, превысил скорость или совершил запрещенный маневр), что зафиксировано на видео.
  • На автомобиле установлены нетипичные или нестандартные шины, способствующие вылету камней.

Обращение в суд

Если удалось собрать необходимые доказательства, можно подать иск в суд против виновного водителя. Однако стоит учитывать, что судебные разбирательства могут быть длительными и не всегда приводят к желаемому результату.

Обращение в страховую компанию

В случае отказа виновника возместить ущерб, можно попытаться получить компенсацию от собственной страховой компании. Однако, как упоминалось ранее, страховые компании редко признают такие случаи страховыми, что снижает вероятность успеха.

Таким образом, хотя возможность получения компенсации за разбитое камнем стекло существует, она сопряжена с рядом трудностей. Необходимо быть готовым к сбору доказательств и возможным судебным разбирательствам.

Уточнения

Ка́мень приро́дный ка́мень (др.-рус. и ст.‑слав. камы, камень, каминь) — твёрдая неметаллическая горная порода, или её кусок.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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