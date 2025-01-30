И где это хвалёное японское качество? Honda и Acura глохнут на ходу

Внезапная потеря мощности на дороге — кошмар для любого водителя. К сожалению, владельцы некоторых моделей Honda и Acura могут столкнуться с этой проблемой.
Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), под отзыв попадают следующие модели:
Ошибка в программном обеспечении электронного блока управления впрыском топлива (FI-ECU) может привести к неожиданной остановке двигателя или потере мощности. Это существенно повышает риск аварийных ситуаций на дороге.
Honda заявила, что дилеры бесплатно обновят программное обеспечение FI-ECU на затронутых автомобилях. Владельцам рекомендуется как можно скорее обратиться к официальным представителям для проведения необходимых работ.
Это не первый случай, когда Honda сталкивается с подобными проблемами. Ранее, в ноябре 2023 года, компания отозвала около 250 000 автомобилей из-за дефекта коленвала в двигателях V6. Тогда дефект возник из-за неправильных настроек оборудования при производстве вкладыша шатуна, что могло привести к поломке двигателя.
Если вы являетесь владельцем одной из указанных моделей, рекомендуется:
Своевременное обращение поможет избежать потенциальных рисков и обеспечит безопасность на дороге.
Безопасность водителей и пассажиров — приоритет для автопроизводителей. Если ваш автомобиль попадает под отзыв, не откладывайте визит к дилеру. Обновление программного обеспечения — процедура, которая займет немного времени, но обеспечит вам спокойствие и безопасность на дороге.
Honda Motor Co., Ltd. (яп. 本田技研工業株式会社 хонда гикэн ко:гё кабусики гайся) — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов.
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