И где это хвалёное японское качество? Honda и Acura глохнут на ходу

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Внезапная потеря мощности на дороге — кошмар для любого водителя. К сожалению, владельцы некоторых моделей Honda и Acura могут столкнуться с этой проблемой.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda Civic

Какие модели под угрозой

Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), под отзыв попадают следующие модели:

Acura MDX Type-S (2022-2025 гг.)

Honda Pilot (2023-2025 гг.)

Acura TLX Type-S (2021-2025 гг.)

В чем заключается проблема

Ошибка в программном обеспечении электронного блока управления впрыском топлива (FI-ECU) может привести к неожиданной остановке двигателя или потере мощности. Это существенно повышает риск аварийных ситуаций на дороге.

Как будет решена проблема

Honda заявила, что дилеры бесплатно обновят программное обеспечение FI-ECU на затронутых автомобилях. Владельцам рекомендуется как можно скорее обратиться к официальным представителям для проведения необходимых работ.

Предыстория вопроса

Это не первый случай, когда Honda сталкивается с подобными проблемами. Ранее, в ноябре 2023 года, компания отозвала около 250 000 автомобилей из-за дефекта коленвала в двигателях V6. Тогда дефект возник из-за неправильных настроек оборудования при производстве вкладыша шатуна, что могло привести к поломке двигателя.

Что делать владельцам

Если вы являетесь владельцем одной из указанных моделей, рекомендуется:

Связаться с ближайшим дилерским центром Honda или Acura.

Проверить, подпадает ли ваш автомобиль под отзыв.

Записаться на бесплатное обновление программного обеспечения.

Своевременное обращение поможет избежать потенциальных рисков и обеспечит безопасность на дороге.

Безопасность водителей и пассажиров — приоритет для автопроизводителей. Если ваш автомобиль попадает под отзыв, не откладывайте визит к дилеру. Обновление программного обеспечения — процедура, которая займет немного времени, но обеспечит вам спокойствие и безопасность на дороге.

Уточнения

Honda Motor Co., Ltd. (яп. 本田技研工業株式会社 хонда гикэн ко:гё кабусики гайся) — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов.

