Пассажира могут оштрафовать за пьяного водителя: странные законы

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Путешествуя по разным странам, водители могут столкнуться с неожиданными и порой странными правилами дорожного движения. Вот некоторые из них, которые могут вас удивить:

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Германия: никаких остановок на автобане

В Германии запрещено останавливаться на автобанах без веской причины. Если у вас закончился бензин, и вы вынуждены остановиться, это считается нарушением, за которое можно получить штраф. Поэтому перед поездкой по немецким скоростным трассам убедитесь, что ваш бак полон.

Мексика: права на осла

В Мексике владельцы вьючных животных, таких как ослы, обязаны регистрировать их как транспортные средства и получать на них водительские удостоверения. В таких правах должны быть фотографии как владельца, так и самого животного.

Китай: приоритет автомобилей

В Китае правила дорожного движения предоставляют преимущество водителям перед пешеходами. Водителям запрещено снижать скорость или останавливаться перед пешеходными переходами, чтобы пропустить пешеходов. Пешеходам приходится ждать уменьшения потока машин, чтобы перейти дорогу.

США, штат Нью-Джерси: запрет на самообслуживание на заправках

В Нью-Джерси водителям запрещено самостоятельно заправлять свои автомобили. Эту процедуру должны выполнять специально обученные сотрудники заправочных станций. Закон был принят с целью создания дополнительных рабочих мест.

Туркменистан: запрет на черные автомобили

В Туркменистане запрещено владеть автомобилями черного цвета. Правительство страны запретило импорт черных машин, и теперь на дорогах можно увидеть преимущественно белые автомобили.

Кипр: запрет на питье за рулем

На Кипре водителям запрещено пить даже воду во время движения. Если вы хотите утолить жажду, необходимо сначала остановиться в разрешенном месте и только потом пить.

Дания: обязательный осмотр под автомобилем

В Дании перед началом поездки водитель обязан осмотреть свое транспортное средство, включая проверку под днищем, чтобы убедиться, что там не находятся дети, животные или посторонние предметы.

Франция: обязательный алкотестер в автомобиле

Во Франции каждый водитель обязан иметь в автомобиле неиспользованный алкотестер. Хотя штраф за его отсутствие не предусмотрен, полицейский может сделать устное предупреждение.

Япония: ответственность пассажиров за пьяного водителя

В Японии, если водитель задержан в состоянии алкогольного опьянения, пассажиры также могут быть оштрафованы за то, что позволили ему сесть за руль.

Таиланд: запрет на вождение без рубашки

В Таиланде запрещено управлять транспортным средством без верхней одежды. Нарушение этого правила может привести к штрафу.

Уточнения

Пассажи́р (фр. passager) — человек, который не является членом экипажа и который перевозится транспортным средством в соответствии с гласным или негласным договором перевозки.

