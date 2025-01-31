Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему туристы выбирают апартаменты вместо отелей
Сожгите до 12 ккал за минуту! Это упражнение поможет похудеть за месяц
Мульчирование и капельный полив: как сохранить влагу для ваших помидоров
Юрия Лозу поразила аномальная зима в Москве
Как один продукт в рационе может замедлять вашу стройность
Как придать бровям красивую форму без макияжа?
Три случая, когда промывка двигателя действительно необходима
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Собака воет, когда остаётся одна: разбираемся, что с этим делать

Пассажира могут оштрафовать за пьяного водителя: странные законы

2:54
Авто

Путешествуя по разным странам, водители могут столкнуться с неожиданными и порой странными правилами дорожного движения. Вот некоторые из них, которые могут вас удивить:

Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Германия: никаких остановок на автобане

В Германии запрещено останавливаться на автобанах без веской причины. Если у вас закончился бензин, и вы вынуждены остановиться, это считается нарушением, за которое можно получить штраф. Поэтому перед поездкой по немецким скоростным трассам убедитесь, что ваш бак полон.

Мексика: права на осла

В Мексике владельцы вьючных животных, таких как ослы, обязаны регистрировать их как транспортные средства и получать на них водительские удостоверения. В таких правах должны быть фотографии как владельца, так и самого животного.

Китай: приоритет автомобилей

В Китае правила дорожного движения предоставляют преимущество водителям перед пешеходами. Водителям запрещено снижать скорость или останавливаться перед пешеходными переходами, чтобы пропустить пешеходов. Пешеходам приходится ждать уменьшения потока машин, чтобы перейти дорогу.

США, штат Нью-Джерси: запрет на самообслуживание на заправках

В Нью-Джерси водителям запрещено самостоятельно заправлять свои автомобили. Эту процедуру должны выполнять специально обученные сотрудники заправочных станций. Закон был принят с целью создания дополнительных рабочих мест.

Туркменистан: запрет на черные автомобили

В Туркменистане запрещено владеть автомобилями черного цвета. Правительство страны запретило импорт черных машин, и теперь на дорогах можно увидеть преимущественно белые автомобили.

Кипр: запрет на питье за рулем

На Кипре водителям запрещено пить даже воду во время движения. Если вы хотите утолить жажду, необходимо сначала остановиться в разрешенном месте и только потом пить.

Дания: обязательный осмотр под автомобилем

В Дании перед началом поездки водитель обязан осмотреть свое транспортное средство, включая проверку под днищем, чтобы убедиться, что там не находятся дети, животные или посторонние предметы.

Франция: обязательный алкотестер в автомобиле

Во Франции каждый водитель обязан иметь в автомобиле неиспользованный алкотестер. Хотя штраф за его отсутствие не предусмотрен, полицейский может сделать устное предупреждение.

Япония: ответственность пассажиров за пьяного водителя

В Японии, если водитель задержан в состоянии алкогольного опьянения, пассажиры также могут быть оштрафованы за то, что позволили ему сесть за руль.

Таиланд: запрет на вождение без рубашки

В Таиланде запрещено управлять транспортным средством без верхней одежды. Нарушение этого правила может привести к штрафу.

Уточнения

Пассажи́р (фр. passager) — человек, который не является членом экипажа и который перевозится транспортным средством в соответствии с гласным или негласным договором перевозки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
11 стран делают шаг к дедолларизации
Экономика и бизнес
11 стран делают шаг к дедолларизации Аудио 
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Недвижимость
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь Аудио 
Б/у автомобили бьют рекорды продаж: какие бренды в фаворитах у россиян
Авто
Б/у автомобили бьют рекорды продаж: какие бренды в фаворитах у россиян Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Последние материалы
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Собака воет, когда остаётся одна: разбираемся, что с этим делать
Астероид, угрожающий Земле, может врезаться в нашу планету в 2032 году
Чем туристам-одиночкам светит новый змеиный год
Как уберечь джинсы от пятен? Советы по уходу за одеждой
Яндекс Такси внедряет автоматическое удержание налогов для самозанятых водителей
Корица – не просто пряность: неожиданные способы ее применения
Замерз ручник? Вот простые способы справиться с проблемой
Как защитить капусту от вредителей и болезней: профилактируем проблемы
Лего на животе — легко! Обрести идеальный пресс поможет это странное упражнение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.