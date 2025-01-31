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Как выбраться с парковки, если соседний автомобиль прижал вас? Секретный способ

1:57
Авто

В условиях плотной городской застройки нередко возникают ситуации, когда один автомобиль блокирует другой на парковке. Особенно часто это происходит при перпендикулярной парковке, когда соседнее авто припарковано слишком близко к вашей водительской двери. В таких случаях некоторые водители пытаются попасть в салон через пассажирскую дверь, что не всегда удобно, особенно в небольших машинах.

Парковка с автомобилями
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Парковка с автомобилями

Рекомендации опытных водителей

Опытные автомобилисты советуют парковаться правым боком ближе к правой стороне соседнего автомобиля. Такое "шахматное" расположение действительно помогает эффективнее использовать пространство стоянки. Однако не все придерживаются этого подхода.

Было бы полезно, если бы водители оставляли под лобовым стеклом свой номер телефона для связи в случае необходимости. К сожалению, такая практика встречается редко.

Правовые аспекты и действия в случае блокировки

Согласно пункту 12.4 Правил дорожного движения, запрещено оставлять автомобиль в местах, где он может помешать движению других транспортных средств. За такое нарушение предусмотрен штраф:

  • В большинстве регионов — 2 000 рублей.
  • В Москве и Санкт-Петербурге — 3 000 рублей.

Если ваш автомобиль заблокирован, рекомендуется обратиться в ГАИ. Сотрудники ДПС обязаны найти владельца неправильно припаркованного авто или вызвать эвакуатор для его перемещения на штрафстоянку.

Строительные нормы и правила парковки

Хотя ПДД не устанавливают точных расстояний между автомобилями при перпендикулярной парковке, такие требования прописаны в Строительных нормах и правилах (СНИП). Согласно им, минимальное расстояние между легковыми транспортными средствами должно быть не менее 70 сантиметров.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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