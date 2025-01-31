Как выбраться с парковки, если соседний автомобиль прижал вас? Секретный способ

В условиях плотной городской застройки нередко возникают ситуации, когда один автомобиль блокирует другой на парковке. Особенно часто это происходит при перпендикулярной парковке, когда соседнее авто припарковано слишком близко к вашей водительской двери. В таких случаях некоторые водители пытаются попасть в салон через пассажирскую дверь, что не всегда удобно, особенно в небольших машинах.
Опытные автомобилисты советуют парковаться правым боком ближе к правой стороне соседнего автомобиля. Такое "шахматное" расположение действительно помогает эффективнее использовать пространство стоянки. Однако не все придерживаются этого подхода.
Было бы полезно, если бы водители оставляли под лобовым стеклом свой номер телефона для связи в случае необходимости. К сожалению, такая практика встречается редко.
Согласно пункту 12.4 Правил дорожного движения, запрещено оставлять автомобиль в местах, где он может помешать движению других транспортных средств. За такое нарушение предусмотрен штраф:
Если ваш автомобиль заблокирован, рекомендуется обратиться в ГАИ. Сотрудники ДПС обязаны найти владельца неправильно припаркованного авто или вызвать эвакуатор для его перемещения на штрафстоянку.
Хотя ПДД не устанавливают точных расстояний между автомобилями при перпендикулярной парковке, такие требования прописаны в Строительных нормах и правилах (СНИП). Согласно им, минимальное расстояние между легковыми транспортными средствами должно быть не менее 70 сантиметров.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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