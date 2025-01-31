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Устали от постоянной уборки пыли в авто? Попробуйте это

1:29
Авто

Многие автовладельцы замечают, что даже после тщательной уборки салона пыль быстро возвращается на переднюю панель. Рассказываем, как бороться с этой проблемой

Уборка салона автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Уборка салона автомобиля

Проблема загрязнения пластиковых поверхностей

Пластиковые элементы интерьера, такие как передняя панель, центральная консоль и дверные карты, склонны быстро накапливать пыль и терять привлекательный вид под воздействием солнечных лучей и времени. Обычная уборка не всегда обеспечивает длительный эффект.

Решение: использование антистатических полиролей

После мойки автомобиля рекомендуется применять автохимию с антистатическим эффектом. Такие полироли доступны в большинстве автомагазинов и обладают следующими преимуществами:

  • Придают пластиковым поверхностям матовый или глянцевый блеск.
  • Скрывают мелкие царапины.
  • Предотвращают быстрое накопление пыли благодаря антистатическому эффекту, сохраняющемуся несколько недель.

Способ применения

  1. Нанесите полироль в виде пены на чистую поверхность.
  2. Равномерно распределите средство мягкой тканью.
  3. Дайте высохнуть согласно инструкции производителя.

Кроме того, такие средства подходят для обработки кожаных элементов интерьера и неокрашенных деталей кузова, включая бамперы, молдинги и зеркала, обеспечивая долгосрочную защиту от пыли.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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