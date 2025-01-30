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Экстренные методы вскрытия машины: что делать, если ключи остались внутри

1:54
Авто

Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда ключи остаются внутри запертого автомобиля. Современные системы безопасности не всегда предотвращают такие случаи. Инспектор ГАИ поделился несколькими методами решения этой проблемы.

Дверь автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дверь автомобиля

Вызов специалиста

Наиболее безопасный способ — обратиться к профессионалу. Специалисты оснащены необходимыми инструментами для аккуратного вскрытия автомобиля. Стоимость услуги варьируется от 1 000 рублей для отечественных машин до 10 000 рублей для премиальных иномарок. В среднем, цена составляет около 3 000 рублей.

Использование запасного ключа

Если у вас есть доступ к запасному ключу, попросите родственников или друзей привезти его. Большинство современных автомобилей комплектуются двумя ключами.

Разбить стекло

В экстренных ситуациях, например, если внутри автомобиля остался ребенок, можно разбить стекло. Рекомендуется выбирать менее дорогое для замены стекло, например, заднюю форточку или одно из задних окон.

Выбивание личинки замка

Для старых моделей автомобилей, таких как Lada 4x4, можно выбить личинку замка. Новые замковые механизмы для таких машин стоят около 200 рублей. Этот метод следует использовать только в крайнем случае.

Самостоятельное вскрытие

В интернете можно найти советы по вскрытию автомобиля с помощью проволоки, линейки или отвертки. Однако эти методы подходят только для старых советских автомобилей и могут привести к повреждениям. Рекомендуется избегать их использования.

Всегда оценивайте риски и выбирайте наиболее безопасный и экономичный способ решения проблемы.

Уточнения

Замковый ключ — инструмент, предназначенный для открытия замко́в.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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