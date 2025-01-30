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Как определить, можно ли продолжать движение на спущенной шине

1:41
Авто

Многие водители не сразу замечают постепенное снижение давления в шинах, вызванное, например, негерметичным ниппелем или мелким проколом от самореза. Однако езда на приспущенной шине может привести к серьёзным последствиям.

Замена колеса
Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замена колеса

Риски при движении на спущенной шине

  • Повреждение шины: части покрышки, не предназначенные для контакта с дорогой, начинают изнашиваться, а корд, отвечающий за форму и прочность шины, испытывает повышенные нагрузки.
  • Ухудшение управляемости: снижается контроль над автомобилем, особенно на высоких скоростях, что повышает риск аварий.
  • Повышенный расход топлива: сопротивление качению увеличивается, что приводит к дополнительным затратам на топливо.

Рекомендации ГАИ

Сотрудники ГАИ советуют при первых признаках спущенной шины остановиться и подкачать её. Если насоса нет, оцените степень спуска:

  • Если диск не касается внутренней поверхности шины:
    • Аккуратно двигайтесь к ближайшему шиномонтажу, не превышая 5-7 км.
    • Соблюдайте минимальную скорость и избегайте резких манёвров.
    • Периодически останавливайтесь для проверки состояния шины.
  • Если диск касается шины:
    • Не продолжайте движение.
    • Замените колесо на запасное или вызовите помощь.

Своевременная реакция на спущенную шину поможет избежать серьёзных повреждений и дополнительных расходов.

Важность регулярной проверки давления

Регулярный контроль давления в шинах и наличие исправного насоса в автомобиле помогут предотвратить неприятные ситуации на дороге.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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