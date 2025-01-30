Как определить, можно ли продолжать движение на спущенной шине

Многие водители не сразу замечают постепенное снижение давления в шинах, вызванное, например, негерметичным ниппелем или мелким проколом от самореза. Однако езда на приспущенной шине может привести к серьёзным последствиям.
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Замена колеса
Риски при движении на спущенной шине
Повреждение шины: части покрышки, не предназначенные для контакта с дорогой, начинают изнашиваться, а корд, отвечающий за форму и прочность шины, испытывает повышенные нагрузки.
Ухудшение управляемости: снижается контроль над автомобилем, особенно на высоких скоростях, что повышает риск аварий.
Повышенный расход топлива: сопротивление качению увеличивается, что приводит к дополнительным затратам на топливо.
Рекомендации ГАИ
Сотрудники ГАИ советуют при первых признаках спущенной шины остановиться и подкачать её. Если насоса нет, оцените степень спуска:
Если диск не касается внутренней поверхности шины:
Аккуратно двигайтесь к ближайшему шиномонтажу, не превышая 5-7 км.
Соблюдайте минимальную скорость и избегайте резких манёвров.
Периодически останавливайтесь для проверки состояния шины.
Если диск касается шины:
Не продолжайте движение.
Замените колесо на запасное или вызовите помощь.
Своевременная реакция на спущенную шину поможет избежать серьёзных повреждений и дополнительных расходов.
Важность регулярной проверки давления
Регулярный контроль давления в шинах и наличие исправного насоса в автомобиле помогут предотвратить неприятные ситуации на дороге.
Уточнения
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.