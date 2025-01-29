Прошло 138 лет, но он всё ещё впечатляет — первый автомобиль в музее Верхней Пышмы

Задумывались ли вы, где можно увидеть первый в мире автомобиль? Оказывается, не нужно ехать в Европу — уникальный экспонат представлен в Верхней Пышме.
В музее автомобильной техники в Верхней Пышме появился уникальный экспонат — точная копия первого в мире автомобиля, созданного Карлом Бенцем в 1886 году. Этот трехколесный экипаж с бензиновым двигателем внутреннего сгорания считается родоначальником современного автомобилестроения.
Немецкий инженер и изобретатель, Карл Бенц, работал над созданием самодвижущегося экипажа с 1885 года. В 1886 году он получил патент на свое изобретение, которое стало первым автомобилем, приводимым в движение бензиновым двигателем.
Появление этой копии в музее Верхней Пышмы — значимое событие для всех любителей автомобильной истории. Экспонат позволяет посетителям увидеть, с чего начиналась эра автомобилей, и оценить прогресс, достигнутый за более чем столетие.
Музей автомобильной техники в Верхней Пышме известен своей обширной коллекцией ретро-автомобилей и военной техники. Добавление копии первого автомобиля Карла Бенца делает экспозицию еще более привлекательной для посетителей всех возрастов, сообщает "Царьград".
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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