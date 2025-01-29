Ошибки зимнего вождения: водители теряют топливо и ресурс мотора из-за одной привычки

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Задумывались ли вы, действительно ли необходимо прогревать автомобиль перед поездкой в холодное время года? Многие водители до сих пор следуют этому ритуалу, считая его обязательным. Однако современные автомобили требуют иного подхода.

Фото: Freepik by kaboompics Дворники

Почему прогрев был важен раньше

В прошлом автомобили оснащались карбюраторами, и в холодную погоду двигатель мог заглохнуть без предварительного прогрева. Сегодня большинство машин оснащены системами электронного впрыска топлива, которые обеспечивают оптимальную смесь воздуха и топлива сразу после запуска двигателя. Это позволяет начинать движение практически сразу после запуска мотора.

Современный подход к прогреву

Эксперты из AAA рекомендуют после запуска двигателя подождать лишь столько времени, сколько необходимо для пристегивания ремня безопасности. За это время масло успевает распределиться по всем важным узлам двигателя.

Длительный холостой прогрев не только не нужен, но и может привести к излишнему расходу топлива и дополнительному износу двигателя. Начните движение плавно, избегая резких ускорений, чтобы двигатель быстрее достиг рабочей температуры.

Исключения: старые автомобили и электромобили

Владельцам старых автомобилей с карбюраторами все же стоит уделить внимание прогреву, так как их двигатели могут требовать этого для стабильной работы. Что касается электромобилей, их батареи чувствительны к низким температурам. Рекомендуется предварительно прогреть салон и батарею, особенно если автомобиль не оснащен функцией предварительного кондиционирования.

Для большинства современных автомобилей длительный прогрев перед поездкой не требуется. Достаточно короткого ожидания после запуска двигателя, после чего можно начинать движение, соблюдая плавный стиль вождения. Это позволит сохранить ресурс двигателя и снизить расход топлива.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

