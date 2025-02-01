Вывернутые колеса при парковке: защитят ли они от эвакуации

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На городских парковках нередко можно встретить автомобили с вывернутыми колесами. Некоторые водители делают так по привычке, не задумываясь о последствиях, другие считают, что таким способом можно защититься от эвакуации. Но действительно ли это работает?

Фото: openverse by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ эвакуатор цодд

Можно ли эвакуировать автомобиль с вывернутыми колесами

Современные эвакуаторы оборудованы специальными зажимами и механизмами, позволяющими надежно фиксировать колеса в любом положении. Независимо от того, как стоит машина, ее легко можно загрузить на платформу.

Вывернутые колеса создают лишь небольшое сопротивление, но никак не мешают эвакуации. Если автомобиль припаркован с нарушением, его все равно заберут.

Другие популярные мифы об эвакуации

Автомобиль невозможно эвакуировать, если он стоит под навесом. Это заблуждение. Эвакуатор может подцепить машину за колеса, вытянуть ее на открытую площадку и погрузить на платформу. Если машина стоит вплотную к бордюру или заехала на тротуар, эвакуация невозможна. На самом деле, эвакуаторы оснащены механизмами, позволяющими перемещать автомобиль на удобную площадку перед погрузкой. Запущенный двигатель мешает эвакуации. Законодательство не запрещает эвакуацию машины с работающим мотором. Сотрудники службы могут беспрепятственно погрузить такой автомобиль на платформу.

Чем вредна парковка с вывернутыми колесами

Оставляя машину в таком положении, водитель может ускорить износ деталей рулевого управления. Это может привести к поломкам:

Повышенная нагрузка на гидроусилитель руля. Насос усилителя испытывает дополнительное давление, что со временем может привести к его выходу из строя.

Износ шарниров равных угловых скоростей (ШРУС). Резиновые элементы теряют эластичность, что может привести к их разрыву.

Создание препятствий для других водителей. На узких улицах машина с вывернутыми колесами может мешать движению.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.

