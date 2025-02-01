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Вывернутые колеса при парковке: защитят ли они от эвакуации

2:11
Авто

На городских парковках нередко можно встретить автомобили с вывернутыми колесами. Некоторые водители делают так по привычке, не задумываясь о последствиях, другие считают, что таким способом можно защититься от эвакуации. Но действительно ли это работает?

эвакуатор цодд
Фото: openverse by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
эвакуатор цодд

Можно ли эвакуировать автомобиль с вывернутыми колесами

Современные эвакуаторы оборудованы специальными зажимами и механизмами, позволяющими надежно фиксировать колеса в любом положении. Независимо от того, как стоит машина, ее легко можно загрузить на платформу.

Вывернутые колеса создают лишь небольшое сопротивление, но никак не мешают эвакуации. Если автомобиль припаркован с нарушением, его все равно заберут.

Другие популярные мифы об эвакуации

  1. Автомобиль невозможно эвакуировать, если он стоит под навесом. Это заблуждение. Эвакуатор может подцепить машину за колеса, вытянуть ее на открытую площадку и погрузить на платформу.
  2. Если машина стоит вплотную к бордюру или заехала на тротуар, эвакуация невозможна. На самом деле, эвакуаторы оснащены механизмами, позволяющими перемещать автомобиль на удобную площадку перед погрузкой.
  3. Запущенный двигатель мешает эвакуации. Законодательство не запрещает эвакуацию машины с работающим мотором. Сотрудники службы могут беспрепятственно погрузить такой автомобиль на платформу.

Чем вредна парковка с вывернутыми колесами

Оставляя машину в таком положении, водитель может ускорить износ деталей рулевого управления. Это может привести к поломкам:

  • Повышенная нагрузка на гидроусилитель руля. Насос усилителя испытывает дополнительное давление, что со временем может привести к его выходу из строя.
  • Износ шарниров равных угловых скоростей (ШРУС). Резиновые элементы теряют эластичность, что может привести к их разрыву.
  • Создание препятствий для других водителей. На узких улицах машина с вывернутыми колесами может мешать движению.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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