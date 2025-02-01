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Владельцы Toyota Camry жалуются на кузов: почему ЛКП не выдерживает испытаний

2:09
Авто

Toyota Camry XV70, выпускавшаяся в России с 2018 по 2022 год, завоевала популярность благодаря своему комфорту, плавному ходу и надежности. Однако, как отмечает автоэксперт издания "За рулем" Илья Хлебушкин, у этой модели есть ряд слабых мест, которые могут доставить владельцам неприятности.

Toyota Camry
Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Camry

Главная проблема — лакокрасочное покрытие

Одним из слабых мест Toyota Camry XV70 является тонкое и хрупкое лакокрасочное покрытие. Уже спустя 3-4 года эксплуатации владельцы сталкиваются с:

  • сколами, доходящими до грунта;
  • потускнением краски после частых моек;
  • царапинами, которые легко появляются даже от мелких механических воздействий.

Кроме того, кузовные панели имеют небольшую толщину, из-за чего автомобиль чувствителен к вмятинам. Вдобавок, капот может заметно вибрировать на холостом ходу.

Фары теряют прозрачность

Эксплуатация показала, что со временем:

  • фары мутнеют, ухудшая видимость в темное время суток;
  • ходовые огни теряют яркость;
  • иногда требуется замена светодиодов в фонарях.

Салон и двери: не без нареканий

Внутри салона также есть нюансы, которые стоит учитывать:

  • Тканевая обивка сидений быстро загрязняется.
  • Синтетическая кожа через несколько лет покрывается заломами.
  • Натуральная кожа растягивается и теряет форму.
  • Замок багажника со временем работает хуже.
  • Ограничители дверей спустя 3-4 года перестают надежно фиксировать положение дверей.

Стоит ли покупать Camry XV70

Несмотря на перечисленные минусы, Toyota Camry остается востребованной среди автомобилистов благодаря комфортной подвеске, просторному салону и высокой ликвидности на вторичном рынке. Однако потенциальным покупателям стоит быть готовыми к нюансам лакокрасочного покрытия, салонных материалов и осветительных приборов.

Уточнения

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) — это композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком или порошкообразном виде равномерными тонкими слоями и, образующие после высыхания и отвердения, плёнку, имеющую прочное сцепление с основанием. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Владельцы Toyota Camry жалуются на кузов: почему ЛКП не выдерживает испытаний
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