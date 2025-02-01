Владельцы Toyota Camry жалуются на кузов: почему ЛКП не выдерживает испытаний

Toyota Camry XV70, выпускавшаяся в России с 2018 по 2022 год, завоевала популярность благодаря своему комфорту, плавному ходу и надежности. Однако, как отмечает автоэксперт издания "За рулем" Илья Хлебушкин, у этой модели есть ряд слабых мест, которые могут доставить владельцам неприятности.
Одним из слабых мест Toyota Camry XV70 является тонкое и хрупкое лакокрасочное покрытие. Уже спустя 3-4 года эксплуатации владельцы сталкиваются с:
Кроме того, кузовные панели имеют небольшую толщину, из-за чего автомобиль чувствителен к вмятинам. Вдобавок, капот может заметно вибрировать на холостом ходу.
Эксплуатация показала, что со временем:
Внутри салона также есть нюансы, которые стоит учитывать:
Несмотря на перечисленные минусы, Toyota Camry остается востребованной среди автомобилистов благодаря комфортной подвеске, просторному салону и высокой ликвидности на вторичном рынке. Однако потенциальным покупателям стоит быть готовыми к нюансам лакокрасочного покрытия, салонных материалов и осветительных приборов.
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) — это композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком или порошкообразном виде равномерными тонкими слоями и, образующие после высыхания и отвердения, плёнку, имеющую прочное сцепление с основанием.
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