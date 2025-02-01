Владельцы Toyota Camry жалуются на кузов: почему ЛКП не выдерживает испытаний

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Toyota Camry XV70, выпускавшаяся в России с 2018 по 2022 год, завоевала популярность благодаря своему комфорту, плавному ходу и надежности. Однако, как отмечает автоэксперт издания "За рулем" Илья Хлебушкин, у этой модели есть ряд слабых мест, которые могут доставить владельцам неприятности.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Camry

Главная проблема — лакокрасочное покрытие

Одним из слабых мест Toyota Camry XV70 является тонкое и хрупкое лакокрасочное покрытие. Уже спустя 3-4 года эксплуатации владельцы сталкиваются с:

сколами, доходящими до грунта;

потускнением краски после частых моек;

царапинами, которые легко появляются даже от мелких механических воздействий.

Кроме того, кузовные панели имеют небольшую толщину, из-за чего автомобиль чувствителен к вмятинам. Вдобавок, капот может заметно вибрировать на холостом ходу.

Фары теряют прозрачность

Эксплуатация показала, что со временем:

фары мутнеют, ухудшая видимость в темное время суток;

ходовые огни теряют яркость;

иногда требуется замена светодиодов в фонарях.

Салон и двери: не без нареканий

Внутри салона также есть нюансы, которые стоит учитывать:

Тканевая обивка сидений быстро загрязняется.

Синтетическая кожа через несколько лет покрывается заломами.

Натуральная кожа растягивается и теряет форму.

Замок багажника со временем работает хуже.

Ограничители дверей спустя 3-4 года перестают надежно фиксировать положение дверей.

Стоит ли покупать Camry XV70

Несмотря на перечисленные минусы, Toyota Camry остается востребованной среди автомобилистов благодаря комфортной подвеске, просторному салону и высокой ликвидности на вторичном рынке. Однако потенциальным покупателям стоит быть готовыми к нюансам лакокрасочного покрытия, салонных материалов и осветительных приборов.

Уточнения

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) — это композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком или порошкообразном виде равномерными тонкими слоями и, образующие после высыхания и отвердения, плёнку, имеющую прочное сцепление с основанием.



