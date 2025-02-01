Каждый пятый автомобиль в России стал умным: как это работает

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Каждый пятый автомобиль в России уже подключен к государственной системе экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС". Это означает, что 12 миллионов транспортных средств теперь могут оперативно передавать данные спасателям при авариях. О масштабах внедрения системы рассказал, заместитель министра транспорта РФ и председатель совета директоров АО "ГЛОНАСС" Дмитрий Баканов, в интервью РИА Новости.

Фото: flickr.com by Департамент транспорта штата Орегон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Авария на зимней дороге

Автопарк "умных" машин стремительно растет

"За прошлый год количество подключенных автомобилей увеличилось на 1,5 миллиона, а к концу 2025 года этот показатель может вырасти еще как минимум на 1 миллион", — сообщил Дмитрий Баканов.

По его данным, в России зарегистрировано более 64 миллионов автомобилей, и система "ЭРА-ГЛОНАСС" постепенно охватывает все больше машин, повышая их безопасность.

Как система спасает жизни

Заместитель министра подчеркнул, что эти 12 миллионов подключенных авто — не просто статистика. Чем больше автомобилей используют систему, тем выше шансы оперативного реагирования на ДТП, аварии и экстренные ситуации. "ЭРА-ГЛОНАСС" автоматически отправляет сигнал в экстренные службы при срабатывании подушек безопасности или после сильного удара.

Что ждет "ЭРА-ГЛОНАСС" дальше

Система активно развивается: увеличивается точность определения координат, улучшается скорость передачи данных. В будущем возможности "ЭРА-ГЛОНАСС" могут расшириться за счет интеграции с умными дорожными системами и бортовыми компьютерами автомобилей.

Уточнения

Глоба́льная навигацио́нная спу́тниковая систе́ма (ГЛОНА́СС) — российская спутниковая система навигации. Система транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке Земли, предоставляет навигационные услуги на безвозмездной основе и без ограничений, а также зашифрованный сигнал повышенной точности для специального применения.



