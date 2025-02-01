Неоплата проезда по платной трассе: когда штраф можно избежать

Не все водители знают, что в ряде случаев штраф за неоплату проезда по платным трассам можно избежать. Верховный суд РФ разъяснил, в каких ситуациях начисление санкций не является обязательным.
Как сообщает издание "Известия" со ссылкой на Верховный суд, неоплата проезда в установленный срок не всегда влечет штраф. Законодательство РФ в некоторых случаях предусматривает увеличение времени на оплату, например:
В случае своевременного погашения задолженности — штраф может быть автоматически аннулирован.
Член президиума общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто подтвердил, что не все автомобилисты знают об этих нюансах. По его словам, в законе четко прописана возможность продления сроков оплаты, что может избавить водителей от ненужных штрафов.
Однако, по мнению эксперта, большинство автомобилистов больше волнует стоимость проезда, а не сроки внесения платежа или возможное списание штрафа.
Если вы получили штраф за неоплату проезда, стоит проверить: возможно, у вас еще есть время для его аннулирования. Ознакомьтесь с правилами оплаты платных трасс, чтобы избежать лишних расходов!
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.