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Неоплата проезда по платной трассе: когда штраф можно избежать

1:28
Авто

Не все водители знают, что в ряде случаев штраф за неоплату проезда по платным трассам можно избежать. Верховный суд РФ разъяснил, в каких ситуациях начисление санкций не является обязательным.

Езда по зимней дороге
Фото: PHOTOPQR/L’ALSACE/MAXPPP
Езда по зимней дороге

Когда можно не платить штраф

Как сообщает издание "Известия" со ссылкой на Верховный суд, неоплата проезда в установленный срок не всегда влечет штраф. Законодательство РФ в некоторых случаях предусматривает увеличение времени на оплату, например:

  • В выходные и праздничные дни.
  • При использовании системы free flow, когда плата списывается без шлагбаумов.

В случае своевременного погашения задолженности — штраф может быть автоматически аннулирован.

Что говорят эксперты

Член президиума общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто подтвердил, что не все автомобилисты знают об этих нюансах. По его словам, в законе четко прописана возможность продления сроков оплаты, что может избавить водителей от ненужных штрафов.

Однако, по мнению эксперта, большинство автомобилистов больше волнует стоимость проезда, а не сроки внесения платежа или возможное списание штрафа.

Важно знать

Если вы получили штраф за неоплату проезда, стоит проверить: возможно, у вас еще есть время для его аннулирования. Ознакомьтесь с правилами оплаты платных трасс, чтобы избежать лишних расходов!

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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