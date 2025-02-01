Полный привод не спасет: правда о зимнем вождении, которую мало кто знает

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Зимнее вождение требует от автомобилистов особой внимательности и знаний. Ошибки на скользкой дороге могут стоить дорого. Эксперт издания "За рулем" назвал ключевые моменты, которые помогут избежать аварийных ситуаций и сохранить контроль над автомобилем в зимних условиях.

Фото: Freepik by gpointstudio Машина, застрявшая в снегу

Где дорога становится особенно опасной

Зимой есть участки, которые особенно быстро покрываются льдом. Водителям стоит быть предельно внимательными на:

Мостах и эстакадах — из-за быстрого охлаждения здесь раньше образуется лед.

Перекрестках и пешеходных переходах — торможение множества автомобилей создает наледь.

Подъемах и местах разгона — машины буксуют, что приводит к образованию ледяной корки.

На этих отрезках дороги следует соблюдать особую осторожность и снижать скорость.

Можно ли зимой использовать воду в системе охлаждения

Категорически нет! Вода замерзает в радиаторе и может его разорвать. Циркуляция жидкости начинается только при температуре выше 80-90°C, а лед в системе охлаждения может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Почему зимой важно следить за давлением в шинах

На морозе давление в шинах падает: при снижении температуры на 10°C оно уменьшается примерно на 0,1 бара. Если зимние шины устанавливали в плюсовую погоду, то в мороз разница может составлять 0,3-0,4 бара. Недостаток давления ухудшает сцепление с дорогой, поэтому регулярно проверяйте колеса.

Как не допустить замерзания стекол

Основная причина — влага, оседающая на стеклах из-за разницы температур.

Чтобы избежать этого:

Проветривайте салон после каждой поездки. Выключайте печку и слегка открывайте стекла перед парковкой — так температура выровняется. Следите за сухостью ковриков — лишняя влага ухудшает ситуацию.

Как кондиционер влияет на расход топлива зимой

В современных авто компрессоры кондиционера работают даже зимой, потребляя энергию. Однако в старых системах с электромагнитной муфтой кондиционер полностью отключается, не создавая нагрузки на двигатель.

Как выбрать масло для зимы

На морозе вязкость масла играет ключевую роль. Первое число в маркировке (например, 0W-40) указывает, при какой температуре оно остается текучим.

0W- подходит для морозов до -40°C.

5W- работает до -35°C.

Если масло слишком густое, двигатель будет тяжело заводиться в холодную погоду.

Нужно ли утеплять аккумулятор зимой

Наоборот, изоляция аккумулятора может навредить! АКБ получает тепло от двигателя, а если его обернуть, он хуже принимает заряд. При температуре -30°C батарея почти не заряжается, поэтому утепление аккумулятора зимой — ошибка.

Автохимия зимой: что действительно полезно

Антигели понижают температуру застывания дизельного топлива, но снижают его смазывающие свойства. Размораживатели малоэффективны из-за большого объема замерзшего топлива. Осушители помогают бороться с конденсатом, но могут вызвать коррозию.

Лучший способ избежать проблем — заправляться зимним дизельным топливом.

Полный привод — панацея или миф

Полный привод помогает при разгоне, но не влияет на торможение. Все автомобили тормозят за счет четырех колес, и полноприводная машина не имеет преимуществ перед передне- или заднеприводной в случае экстренного торможения.

Будьте внимательны на дороге, соблюдайте дистанцию и адаптируйтесь к зимним условиям!

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



