Полный привод не спасет: правда о зимнем вождении, которую мало кто знает

Зимнее вождение требует от автомобилистов особой внимательности и знаний. Ошибки на скользкой дороге могут стоить дорого. Эксперт издания "За рулем" назвал ключевые моменты, которые помогут избежать аварийных ситуаций и сохранить контроль над автомобилем в зимних условиях.
Зимой есть участки, которые особенно быстро покрываются льдом. Водителям стоит быть предельно внимательными на:
На этих отрезках дороги следует соблюдать особую осторожность и снижать скорость.
Категорически нет! Вода замерзает в радиаторе и может его разорвать. Циркуляция жидкости начинается только при температуре выше 80-90°C, а лед в системе охлаждения может привести к серьезным повреждениям двигателя.
На морозе давление в шинах падает: при снижении температуры на 10°C оно уменьшается примерно на 0,1 бара. Если зимние шины устанавливали в плюсовую погоду, то в мороз разница может составлять 0,3-0,4 бара. Недостаток давления ухудшает сцепление с дорогой, поэтому регулярно проверяйте колеса.
Основная причина — влага, оседающая на стеклах из-за разницы температур.
Чтобы избежать этого:
В современных авто компрессоры кондиционера работают даже зимой, потребляя энергию. Однако в старых системах с электромагнитной муфтой кондиционер полностью отключается, не создавая нагрузки на двигатель.
На морозе вязкость масла играет ключевую роль. Первое число в маркировке (например, 0W-40) указывает, при какой температуре оно остается текучим.
Если масло слишком густое, двигатель будет тяжело заводиться в холодную погоду.
Наоборот, изоляция аккумулятора может навредить! АКБ получает тепло от двигателя, а если его обернуть, он хуже принимает заряд. При температуре -30°C батарея почти не заряжается, поэтому утепление аккумулятора зимой — ошибка.
Лучший способ избежать проблем — заправляться зимним дизельным топливом.
Полный привод помогает при разгоне, но не влияет на торможение. Все автомобили тормозят за счет четырех колес, и полноприводная машина не имеет преимуществ перед передне- или заднеприводной в случае экстренного торможения.
Будьте внимательны на дороге, соблюдайте дистанцию и адаптируйтесь к зимним условиям!
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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